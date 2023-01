Enzo Fernández brilló tras su conflicto en Benfica, cambió dudas por aplausos y fue “perdonado”

El mediocampista fue clave en su reaparición tras la sanción que sufrió y los medios portugueses repararon en su gran nivel. “Nunca tuve dudas sobre su actitud y personalidad”, aseguró su entrenador.

Después de su participación en el Mundial de Qatar 2022, que le valió ser el premio al Mejor Jugador Joven de la competencia, Enzo Fernández se convirtió en uno de los protagonistas del período de transferencias de comienzos del 2023.

El ex River Plate, que actualmente milita en el Benfica, estuvo en la agenda de varios gigantes europeos y fue el Chelsea de Inglaterra el que se mostró más interesado, al punto de hacerle una oferta formal al club portugués.

A partir de ese momento comenzó una novela que parece no tener final y que incluso le costó una sanción al futbolista, quien fue apartado del duelo ante Portimonense como castigo, además de que se le negara un homenaje que sí recibió Nicolás Otamendi por el título mundialista.

El volante volvió con todo tras el castigo y desplegó un show en su regreso a la titularidad en las Águilas en lo que fue la victoria sobre el Varzim por 2-0 de visitante correspondiente a los octavos de final de la Copa de Portugal. Además, el argentino fue el autor del segundo tanto.

“Nunca tuve dudas sobre su actitud y personalidad. Es una gran persona, está en el Benfica y le encanta jugar en el Benfica. ¿Espero que continúe? Sí, espero. No tengo dudas de que voy a contar con él hasta final de temporada”, remarcó el entrenador, a los micrófonos de RTP3.

Los medios portugueses también parecieron aceptar la tregua que planteó el mediocampista tras su regreso al equipo luego del escándalo que se generó en torno a su figura. “¡Estas perdonado!”, tituló el popular periódico A Bola en su tapa. También estuvo como protagonista central de las portadas de O Jogo y Récord.

Durante esas negociaciones con la entidad inglesa, el futbolista de 21 años jugó un partido el 30 de diciembre y luego viajó a Argentina para pasar las fiestas con su familia, ignorando la advertencia de la directiva. Posteriormente, y mientras los Blues continuaban intentando hacerse con su ficha, Fernández se ausentó de dos entrenamientos.

“Enzo ahora tiene la foja limpia. Como dije ayer, está claro que lo que hizo no estuvo bien. Por eso no estuvo hoy en el equipo. Me alegra decir que a partir de mañana lo veré entrenar nuevamente. Es nuestro jugador, contamos con él y lo necesitamos para ser campeones. Estamos felices de tenerlo como nuestro jugador”, aseguraba el técnico alemán Roger Schmidt en la conferencia de prensa posterior a ese duelo por la fecha 15 de la liga.

Ajeno a cualquier polémica, el propio Enzo Fernández quiso llevar tranquilidad a los fanáticos y así lo demostró tras anotar a los 78 minutos. Después de convertir, miró al público, se golpeó en varias oportunidades el pecho a la altura del escudo e hizo el gesto de “yo me quedó acá”.

El público, sin dudarlo, se lo retribuyó con aplausos. Sobre el final del encuentro, también tuvo un sentido abrazo con su entrenador Roger Schmidt, quien luego de lanzar algunos dardos en su contra, había sido muy elogioso con el futbolista de 21 años.

Cabe destacar que, si bien todo parece estar cerrado acerca de la continuidad del argentino en el Benfica, todavía queda una última opción para que el equipo de Londres pueda hacerse con sus servicios: el pago de la cláusula de alrededor de 120 millones de euros.