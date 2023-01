Casi 5 mil estudiantes se sumaron a la campaña para evitar la proliferación del mosquitos Aedes aegypti

Con el objetivo de formar a los niños y adolescentes para que éstos sean promotores sociales de la lucha contra el dengue, la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano de Posadas ha realizado diversas actividades en las escuelas.

Durante el año 2022, el Instituto Municipal de Vigilancia y Control de Vectores ha brindado charlas en 32 instituciones educativas tanto públicas como privadas, llegando a los 4.700 alumnos y sus respectivos docentes.

Los equipos municipales brindaron exposiciones, proyectaron materiales audiovisuales e hicieron demostraciones para explicar a los escolares sobre la importancia de la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti y de las demás medidas que deben cumplimentarse en las casas y alrededores para evitar que este insecto se aloje, forme reservorios y se reproduzca.

En ese marco también se implementó el proyecto “Técnicos De Campo Junior” destinado a los niños de 6° y 7°. Diez escuelas fueron sede de esta iniciativa que involucró a 550 alumnos con sus respectivos maestros. Esta propuesta consistió en capacitar a los chicos para que recorran los patios de sus hogares buscando e identificando criaderos de mosquitos y tomando muestras de larvas para su clasificación en un trabajo áulico por medio de lupas estereoscópicas, separando en larvas de Aedes aegypti u otras especies.

Por otro lado, más de 2.000 personas han visitado el Stand Educativo que recorrió plazas, Terminal de Ómnibus, operativos integrales de salud y diferentes eventos comunitarios. Asimismo, se han llevado a cabo reuniones informativas sobre la temática de prevención del dengue con 36 comisiones vecinales que convocaron a 650 vecinos.

Vale resaltar que los cuidados en el ámbito domiciliario, es decir en las casas, patios y lugares cercanos como son las veredas y calles, son fundamentales para evitar el dengue porque el mosquito vector vive en el agua que se acumula en esos espacios. Por ello, se insiste en impedir que se junte el agua, tratando adecuadamente cualquier tipo de recipiente, ya sea volcando y renovando el agua como en el caso de los floreros; eliminando todos los objetos y restos de cacharros que están en desuso; y tapando herméticamente todos los elementos que se utilizan para acopiar agua como tanques, aljibes, cisternas y similares. Sin mosquito no hay dengue, y si el Aedes aegypti no encuentra un lugar donde vivir y depositar sus huevos, no podrá reproducirse.