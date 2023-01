El talento y diseño misioneros se hicieron presentes en Mar del Plata Moda Show

María Eugenia Chacón cumplió el sueño de participar del desfile de moda más importante del país, como Embajadora de un programa impulsado por el Ministerio de Turismo de Misiones. La creatividad e identidad misionera de gala y para el mundo.

La Embajadora de la Ruta del Diseño Misionero 2023, María Eugenia Chacón, presentó su colección “Guardianes de la Selva” con la que ganó el certamen provincial, con la intención de representar el corredor verde de la provincia en sus piezas. Además, reforzando la identidad de la tierra colorada, su pasada estrella estuvo liderada por la reconocida modelo Ingrid Grudke. Condimentos ideales para compartir la esencia local.

La participación de la diseñadora fue resultado de su consagración de la edición 2023 del programa llevado adelante por el Ministerio de Turismo de Misiones, y coordinado por Karyna González, el cual tiene como misión promover al diseño con identidad 100% misionera y potenciar la propuesta de autor de diseñadores de todos los puntos de la provincia.

“Estamos orgullosos de estos logros que son consecuencias de las decisiones que tomamos para buscar posicionar a Misiones como destino de diseño de autor en el mapa de la moda federal, y seguir construyendo una provincia reconocida por sus riquezas naturales, culturales, tecnológicas y creativas”, remarcó el titular de la cartera turística, José María Arrúa.

Por su parte, Chacón expresó que “a nivel personal y profesional, es un momento bisagra, ya que nunca había estado en una pasarela de esta envergadura. Fue una experiencia enriquecedora en todos los planos, hice muchos contactos, me sirvió para abrir un poco mi mirada respecto a la presentación de los productos, armado de las colecciones. Y estoy agradecidísima a la Ruta (del diseño misionero) y al Ministerio de Turismo que fueron los que permitieron mi participación en este evento”.

Además, agregó que “al ser la única de mi provincia me tocó una pasada larga de ocho conjuntos. A la colección con la que gané el concurso, sumé dos conjuntos que resultaron una ampliación de la misma, entre ellos el vestido que desfiló Ingrid (Grudke) inspirado en el Palo Rosa, monumento Natural Provincial. Un conjunto de la cápsula «Mimético» y un conjunto en donde trabajé con la colaboración de Luz Abella, artista misionera en la confección del textil para visualizar así otros talentos propios de nuestra provincia».

En tanto, la coordinadora del programa, Karyna González, remarcó que “asumimos el compromiso de visibilizar el trabajo de los diseñadores locales en conjunto con el turismo. Y, además, nos propusimos convertir a Misiones en una provincia generadora de tendencia en diseño de autor en el mapa federal”.

De Misiones al mundo

El desfile de las escalinatas es un clásico del verano. Figuras reconocidas de la moda no se pierden la oportunidad de crear y de vestir prendas con impronta de diseño de autor. Ser parte de esta pasarela suele ser un sueño de quienes se dedican a esta industria creativa y lograrlo no es nada fácil.

María Eugenia Chacón no fue ajena a esta situación. De Puerto Esperanza, trabaja en el sector hace tiempo, dedicándole esfuerzo y compromiso a una profesión que, gracias a las políticas culturales del gobierno provincial, se encuentra en crecimiento en la tierra colorada.

Con diseños y piezas de alta calidad, se presentó al programa “La Ruta del Diseño Misionero” que, en la última edición, las temáticas respondían al disparador “Guardianes de la selva”. Su propuesta consistió en un imponente homenaje a los árboles nativos, plasmado en los conjuntos que generaban un mosaico de recursos y texturas artesanalmente creadas. Se destacó y el jurado no dudó en elegirla como Embajadora del Diseño Misionero.

La consagración no solo significó un reconocimiento a tanto talento y recorrido, sino un impulso a otras pasarelas que también hagan de puente hacia sus sueños promovidos por la profesión.

Esto la llevó a poder ser parte de “Mar del Plata Moda Show”, un evento que le permitió conocer colegas de otras provincias, escuchar sus experiencias y ver sus creaciones, ser vista por una gran cantidad de famosos como público general, de quienes recibió un gran cariño y respeto en cada aplauso.

«Ser embajadora es una experiencia muy satisfactoria para mí. Desde que salí seleccionada, pude trabajar mucho más desde la parte creativa de mi marca. Por lo que estoy viviendo y a juzgar por lo que se viene este año, se abren muchísimas puertas y significa una vidriera excelente para crecer y mostrar el diseño”, sostuvo Chacón.

Misiones, incubadora de talento

La Ruta del Diseño Misionero es un proyecto que lleva adelante el Ministerio de Turismo de Misiones. De allí se desprende la incubadora de diseño misionero, la cual busca profesionalizar a los diseñadores emergentes y emprendedores de moda para poder darles visibilidad en Argentina y el mundo.

El objetivo es potenciar a los talentos de la industria de la moda y afines, dando oportunidades, creando a su vez banco de datos de profesionales misioneros/as de la moda y afines, y fusionando pasarela de moda con destinos turísticos y culturales de la tierra colorada, mediante una agenda anual de eventos, encuentros, desfiles y capacitaciones.

Se construye una red de trabajo y relaciones que consolidan al sector ante propuestas e iniciativas que puedan surgir. La organización, la decisión política y el acompañamiento gubernamental son esenciales para hacer crecer la industria creativa.

Chacón expresó que “me encantaría que muchas personas se sumen a este programa, que no tengan miedo de participar. Yo antes pensaba que estaba más enfocado en alta costura y en realidad no porque gané el concurso con una marca que no lo es, que tiene una bajada más urbana, y creo que es también lo que se está buscando en general, indumentaria que el/la misionero/a use, de manera cotidiana o en eventos especiales».