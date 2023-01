Matías Suárez, la incógnita en River: cómo está y por qué afronta una pretemporada clave

El delantero cordobés de 34 años lidia con una lesión en su rodilla derecha que le ha impedido tener continuidad y estar en plenitud, por lo que esta puesta a punto resultará fundamental en su futuro.

Mientras River continúa trabajando en Miami y se prepara para disputar una serie de amistosos, Matías Suárez transita unos días claves para su futuro. El jugador sigue la puesta a punto al tiempo que lidia con una vieja lesión en la rodilla derecha que no le permite estar al 100 por ciento y lleva a cabo un trabajo especial para ponerse bien.

Martín Demichelis ha implementado entrenamientos en doble turno en gran parte de esta pretemporada pero es común ver al cordobés entrensarse a la par de sus compañeros solo en uno de ellos. Esto se debe a que cuando hay dos prácticas en un día, aprovecha un turno para hacer sesiones de kinesiología en busca de recuperarse de la mejor manera posible.

El delantero acarrea una lesión con la que llegó al Millonario y luego de haber tenido etapas en gran nivel que lo llevaron a la Selección Argenitna, el inconveniente físico recrudeció y le ha impedido jugar con continuidad. El futbolista padece una sinovitis crónica en la zona (inflamación de la membrana sinovial) y en esta pretemporada está probándose a sí mismo para una vez finalizada sacar conclusiones y saber en qué condiciones se encuentra.

Por estos días, el hombre de 34 años ha entrenado intensificando a veces y en otros bajando las cargas. Lo cierto es que lograr una recuperacion total a esta altura de su carrera es difícil, y más bien está en un tramo en el que no tendría partidos consecutivos en plenitud ya que el padecimiento en su rodilla es constante. Sin embargo, trabaja para estar lo mejor posible y la buena noticia es que no se perdió muchos entrenamientos. Como es obvio, el futbolista quiere jugar todo lo que pueda pero los médicos lo evalúan y no se quieren apurar en su vuelta.

Los números de Matías Suárez en River

Desde su llegada al club en 2019 proveniente de Belgrano, el delantero ha tenido muy buenos rendimientos en el Millonario, en el que ya acumula 118 partidos y 38 goles. Sin embargo, a mediados de 2021 comenzó a sufrir complicaciones con la rodilla y desde entonces perdió continuidad. Además, también lo obligaron a ausentarse algunos problemas musculares, principalmente en la primer amitad de la Liga Profesional.

En total, durante 2022 disputó 26 partidos con la camiseta de La Banda y anotó 9 tantos. Pero solamente en cinco oportunidades estuvo de entrada en el once titular, lo que denota que no ha podido estar en plenitud.

