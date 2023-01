El concesionario oficial de Chevrolet en la provincia de Misiones presentó durante este ciclo todas las novedades de la firma a sus clientes, y trabajó fuertemente para brindarles las mejores oportunidades de acceso a su 0KM. De la mano de González Automóviles en esta nota realizamos un repaso.

Entrevista a Cesar Flores, gerente de ventas de Plan de Ahorro de González Automóviles SA:

Florencia Scromeda: En esta nueva edición de Visión misionera, el Anuario de Misiones Online en donde hacemos un repaso de lo que fue el transcurso del año y también nos proyectamos hacia lo que será el 2023, recibimos de nuestros estudios a Cesar Flores, gerente del Plan de Ahorro de González Automóviles, el concesionario líder en la región y también el representante oficial de Chevrolet en la provincia, César, ¿cómo estás? gracias por acompañarnos.

César Flores: Hola Florencia. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a la casa de ustedes; estuvimos trabajando juntos muchísimo este año, así que estoy muy contento.

FS: Este fue un año de muchos desafíos y también de muchas metas alcanzadas por el equipo de González, ¿Verdad?

CF: La verdad que sí. Fue un año de gran desafío, un año que se presentó difícil, pero no por ello dejamos de aprovechar las oportunidades que se presentaron. La verdad es que trabajamos de forma muy agresiva (…) Fue un año muy satisfactorio en todos los sentidos.

La mayoría de las estrategias que implementamos para poder desarrollar en el transcurso del ciclo dieron su fruto y hoy lo estamos cosechando. Así que estamos contentísimos.

FS: A pesar de todo el contexto económico que vivimos a nivel nacional, y haciendo un repaso de las herramientas que ustedes brindan, se me viene a la cabeza el Plan Agricultor, Plan Taxi, Plan Recupero, el Sistema Llave por Llave, entre otros; son todos métodos o herramientas poco comunes en el rubro, pero a pesar de eso, ustedes las trabajan de manera permanente. ¿Cuál es la visión de la empresa al respecto y a qué apuntan con estas innovaciones?

CF: Sí, la verdad que sí. Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de lo que era este año en sus inicios, hablemos de febrero, marzo, teníamos un país totalmente distinto, había expectativas diferentes, se presentaba de una forma distinta.

Argentina tiene su dinamismo y sus cambios. La clave está en adaptarse. Tenemos que adaptarnos a estos cambios vertiginosos, cambios rápidos; ya que el que no se adapta, bueno, está perdiendo competitividad.

Nosotros tratamos en todo momento, a medida que se desarrollaba el año, de ver cómo podíamos hacer para acercarnos más a los clientes, para acercarles más las posibilidades para que puedan lograr sus sueños; facilitarles en lo que estaba a nuestro alcance para que ellos puedan acceder a la financiación.

El plan de ahorro en sí es una herramienta financiera que cuesta entender. Pero una vez que es bien explicada, que es bien abordada, que se conoce cuáles son las reglas del juego el cliente o la mayoría de los clientes entienden y aceptan cómo es el juego; con la opción de llegar al 0KM o la opción de capitalizarse (…)

Entonces parte de eso es la docencia que nosotros hacemos con nuestros asesores de venta, para que puedan explicar la herramienta con el mayor grado de detalle posible, porque lo que nosotros queremos es que el cliente que empiece a pagar un plan retire el vehículo al cabo del tiempo, y tratamos de agotar todas las posibilidades que tenemos al alcance como para que eso suceda.

La mejor forma de hacerlo es desde el inicio, con un asesoramiento noble, sincero, con un seguimiento por parte del concesionario: para que después el cliente se transforme en un cliente para toda la vida, con el servicio de post-venta, con la atención de nuestros mecánicos, profesionales (…)

De esa misión salió el Plan Agricultor, el Plan Docente, el Plan Fuerzas, el Plan Recupero. Y cuando veníamos acercándonos a la fecha del mundial, lanzamos la Promo Mundial; ahí también pudimos dar un muy buen salto (…) Al principio porque fuimos los primeros que lo implementamos, y después para terminar de cerrar el año exitoso, que es hoy por hoy una herramienta que nos está dando muchísima, muchísima gente.

FS: Todas herramientas que de alguna manera tienen el objetivo de facilitarle el camino al cliente para que llegue a obtener su 0KM.

CF: Si, la idea es que los clientes se sientan parte, que sientan que tienen la posibilidad de retirar un vehículo a través del camino que nosotros le marcamos, porque esa fue la decisión que tomó el dueño del concesionario (…)

En nuestro concesionario se marcó la política que dice que no tenemos que vender un contrato, yo tengo que vender un vehículo, entonces la forma de hacerlo es brindando un asesoramiento correcto, explicar cómo tiene que ser realmente, acompañar al cliente hasta el final y si el cliente no puede retirar por alguna circunstancia o razón, bueno, tenemos la opción de recuperar para que no pierda su capital (…)

FS: Recordemos que González Automóviles este año lideró el ranking a nivel nacional de Chevrolet, al ocupar el 6 º lugar en números de ventas. Quisiera que nos cuentes qué significó para ustedes, para el equipo, ser reconocidos de esta manera en un contexto tan particular como el que atravesamos.

CF: Y mira, Florencia, nosotros por sobre todas las cosas, estamos muy contentos. Los números demuestran que hay un trabajo atrás que se viene desarrollando, pero nosotros no vemos los números en frío.

Lo que nos llena de satisfacción es ver cómo los clientes confían en nosotros, cómo nos siguen. Gracias a los clientes nosotros estamos trabajando y nos venimos posicionando de esta manera, y si podemos trabajar de forma agresiva, nos debemos a ellos. Eso nos da energía, nos da motivación para seguir.

Ese es el mejor premio que nosotros podemos llegar a tener. Hay que ver esos números y ver el posicionamiento a nivel nación, porque también esa es otra realidad (…)

Este mes de diciembre, como te estaba comentando antes de empezar la entrevista, aparentemente va a ser nuestro mejor mes, porque la tendencia es que sea así. Así que podríamos ahora terminar 5tos a nivel país (…)

FS: Hay que destacar que esto también se logra en un concesionario que trabaja en la provincia de Misiones. Misiones es una provincia chica en comparación a otras grandes urbes, como son la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, de Rosario.

CF: Exactamente. Ante las diferencias que hay socio-económicas, nosotros estamos pudiendo tener un altísimo volumen de ventas, que nos coloca en una posición del ranking excelente.

A medida que avance el 2023, vamos a abordar el mercado con la misma intensidad, con la misma motivación, con las mismas energías. No queremos dejar escapar absolutamente nada, porque vemos que nos acompañan los clientes y esa es nuestra mayor motivación.

Así que vamos a estar lanzando seguramente durante el primer trimestre planes comerciales nuevos, y a lo largo del segundo y comienzos del tercer trimestre seguramente vamos a tener muchísimas más novedades. Las estamos preparando.

FS: Bueno, año de crecimiento no sólo en lo que tiene que ver con las ventas, sino también con el equipo de trabajo. Los hemos acompañado en lo que fue la convocatoria de asesores comerciales, tanto en la ciudad de Posadas como en la ciudad de Oberá, para lo que tiene que ver con la gestión del mundo digital.

CF: Sí, es así, y es impresionante. Nosotros en esa primera incursión que hicimos en la ciudad de Oberá, tuvimos alrededor de sesenta postulantes, de los cuales seleccionamos a un equipo de trabajo. Hoy están trabajando y están teniendo un nivel de venta muy bueno.

Posteriormente tuvimos la convocatoria de Posadas, que fue muy buena, impresionante (…) luego de la selección, tuvimos casi dos meses de preparación con nuestros asesores que hoy forman un nuevo equipo de nueve personas, que tienen su espacio separado y una tarea un poquito más exigente, pero no por eso va a ser menos rentable. Hoy nuestro equipo está conformado por un total de 25 asesores de venta; es un gran equipo (…)

Tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades, ya que quien no aprovecha la oportunidad tiene desventaja competitiva. Hoy tenés que aprovechar y adaptarte, no nos queda otra.

Después de la pandemia realmente nos cayó como un balde de agua fría para despertarnos, diciendo es esto y se presenta ahora, y se presenta de esta forma: o te subís a esta nueva ola o te vas a empezar a quedar en el tiempo. Aprendimos fuerte, nos costó como todo cambio, pero hoy estamos cosechando esos frutos.

FS: Sí nosotros los miramos desde afuera, vemos a un equipo muy grande y muy bien consolidado. Además de estas personas nuevas que ingresaron recientemente, encontramos personas que tienen muchos años de trayectoria, más de 10, 15 años en el concesionario y vemos cómo tienen ese deseo de crecimiento continuo. ¿Qué es lo que ofrece González Automóviles como empresa, que fomenta este sentido de pertenencia?

CF: Bien, en cada oportunidad que tenemos de juntarnos con el personal junto con la dirección del concesionario, el mensaje que se transmite siempre es que somos una familia. Nosotros queremos cuidarnos como familia, queremos crecer como una familia, y envejecer juntos.

Entonces, aun cuando están dadas esas condiciones, ese camino desde la dirección, desde la cabeza de la empresa, lo único que queda es hacer bien tu trabajo; los resultados se van a ver, los frutos lo vas a ver (…) hay muchísima gente que realmente tiene más de veinte años de antigüedad en la empresa, se jubilan y quieren seguir trabajando. Tienen un sentimiento de pertenencia dentro de la organización y son muy queridos.

Entonces, si un equipo que se está formando ve este compañerismo (…) al cabo del tiempo se va trazando una línea, se ve crecimiento y se ve lo profesionales que son, que es lo que el cliente hoy te exige directamente. El cliente te elige por tu servicio, tu servicio de atención. Vos vendes un servicio, tenes que ser el mejor, tenés que superar las expectativas de los clientes (…)

Si el cliente se queda con nosotros, lo tenemos que conservar de por vida (…) bajo esta filosofía el equipo se consolida.

FS: Bueno, hicimos un balance de lo que fue el transcurso de este año y es imposible no hablar de las proyecciones, al menos para los próximos meses. ¿Cuáles son las novedades que nos va a presentar el mercado automotriz?

CF: Bien, en el principio de diciembre lo que tuvimos fue en la presentación de la SV Pick up, que es así como la describe Chevrolet de la Montana, una SV de una pick up de doble cabina con un motor 1.2 turbo con muchísima tecnología (…) Este producto es muy probable que salga como preventa en algún momento del primer semestre del año próximo a través de Plan de Ahorro.

Al poder llevarlo a través de la financiación de Plan de Ahorro, y por supuesto que una vez que se adhiere el vehículo como modelo de suscripción, también se abren las posibilidades a través de los cambios de modelo (…)

Nosotros estamos esperando para saber, a ver como va a ser este nuevo plan comercial y ya estamos viendo posibles banners. Y todos estamos entusiasmados (…) llegamos a esta altura del año con muchas expectativas para lo que se viene.

FS: En nombre del equipo de Misiones Online queremos agradecerles por permitirnos acompañarlos en este proceso de crecimiento. Les deseamos un próspero 2023. Y por último, te voy a invitar a que te dirijas a la comunidad misionera, a todos sus clientes y al equipo de González Automóviles para hacer el cierre de año.

CF: Bueno, muchísimas gracias Florencia, muchísimas gracias a todo el equipo de Misiones Online. La verdad es que nos han acompañado durante todo el año (…) y nos sentimos muy contentos porque vendríamos a ser como unos aliados estratégicos.

Llega esta fecha y uno de forma personal hace un balance y el balance es que estamos muy contentos y estamos muy agradecidos, lo hablo en nombre de todo el concesionario. Vemos a nuestros clientes muy contentos, y deseamos que nos sigan acompañando, que sigan confiando en nosotros, que nosotros estamos trabajando por y para ellos.

El año 2023 de alguna forma va a ser un año lleno de oportunidades en el cual nos vamos a encontrar con todos los clientes para hacerles llegar todas nuestras ofertas y la posibilidad para que puedan subirse al nuevo vehículo. Así que excelente comienzo de 2023 y nos estamos encontrando, seguramente, junto a Misiones Online, con todas las novedades que van a venir.

