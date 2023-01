Visión Misionera 2023 | La foresto-industria frente a un año de incertidumbre de los mercados y nuevos desafíos para la inversión

Las perspectivas para este año de la actividad foresto-industrial se refleja en el anuario Visión Misionera de Misiones Online, en las encuestas que respondieron productores, empresarios de servicios forestales, propietarios de aserraderos y profesionales del rubro.

Representantes de Laharrague Chodorge, Lipsia SA, Selva SRL, Agroforestal Oberá, Maderas Yateí, Consultora Foresto-industria, Forestal Garuhapé, Establecimiento Bosques de Sarita, Carber SRL, Stirnermann y Asociados, COIFORM, entre otras instituciones, realizaron un balance del año 2022, marcaron sus expectativas para la foresto-industria en el nuevo año y dieron su visión respecto a las medidas que esperan del Estado Nacional.

Hay excepciones, de optimismo, inversiones y proyectos para seguir creciendo, aunque en general se muestran cautos, no esperan un mejor año en 2023 , principalmente ante los desafíos relacionados con el impacto de la inflación, restricciones a las importaciones, alta presión fiscal e incertidumbre de los mercados internacionales ante la suspensiones de órdenes de compra desde el segundo semestre de 2022.

Para Adrián Grosse, gerente de Administración y Finanzas de Laharrague Chodorge SA (Montecarlo), el año cerró con un balance positivo. “El 2022 fue un buen año para la empresa. El futuro siempre es esperanzador. La actividad foresto-industrial en el mundo se proyecta con sustentabilidad y mejoras continuas en cuanto a la utilización de la madera. La empresa hizo fuertes apuestas en inversión y cree en el crecimiento y desarrollo. La provincia tiene actividades económicas propias muy prometedoras (Madera, yerba, té) para un gran desarrollo y crecimiento económico de sus habitantes y empresas. Y creemos que las dirigencias podrán potenciar las posibilidades de desarrollo”, respondió el directivo.

Por su parte, José Vera, propietario de Forestal Garuhapé, indicó que en su rubro -de servicios de transporte y maquinarias forestales y camiones-, “en la provincia se hace muy pesada la carga impositiva, fundamentalmente los sellados de facturas de compras equipos nuevos, sellados hipotecas, etcétera. Para los bienes de trabajo, los impuestos de sellos deberían ser «0», eso fomenta mucho más la inversión”.

Para Gustavo Cetrangolo, de Agroforestal Oberá, el balance de 2022 cerró aceptable. “Estimamos que la situación macroeconómica puede mejorar, y los negocios también. Y podrían aparecer beneficios para las economías regionales en 2023”, proyectó.

Daniel Durán, productor y socio gerente de Selva SRL, este 2023 viene “de regular a mal para mi empresa; para la provincia como siempre inventa algún nuevo impuesto/tasa, etcétera para sacarnos más plata, seguramente le irá mejor. Lastimosamente la clase política está alejada de los problemas de la gente”, expresó.

Rubén Costas, propietario de Bosques de Sarita y productor foresto-ganadero, espera un buen desempeño en 2023. “Creo que en general irá bien al sector este año. La parte forestal funcionará con dificultades para comercializar madera aserrada y remanufacturas si no se facilitan condiciones para exportar productos forestales”; dijo. Respecto a la actividad ganadera, dependerá de la evolución de precios, que en 2022 estuvo debajo de la inflación nacional.

Para el sector de ecoturismo, estimó estabilidad, dependiendo del dinero que tenga la población para gastos de esparcimiento luego de cubrir sus necesidades básicas.

Ronald Vera, director de la consultora Foresto-industria, avisora un año complicado para su empresa, por las dificultades para adquirir tecnología importada.

El consultor forestal Eduardo Stirnermann tuvo un buen año, y tiene mejores perspectivas para 2023. Para Misiones, reflexionó que aún “el gobierno no termina de definir el perfil productivo que quiere para la provincia, y eso explica que se estén talando bosques de pinos y nativas para plantar yerba o pasturas, muchas clandestinas. Esto atenta contra el interés del gobierno que muestra una provincia respetuosa del ambiente y la biodiversidad. Hay que asumir que debe hacerse cargo del pasivo ambiental que nos dejan la intrusión y numerosos propietarios que eliminan el Bosque Nativo ilegalmente para desarrollar otras actividades productivas”, sostuvo el profesional.

Carlos Berninger, de Carber SRL, cerró un “muy buen año 2022”, pero en 2023 pronostica un año complicado para las exportaciones. “Habrá que tratar de mantener los negocios antes las previsiones económicas adversas”, dijo en relación a la decisión del gobierno nacional de mantener un dólar oficial bajo, impuestos a la exportación, entre otras medidas que restan competitividad al sector.

Tal vez te interese leer más: Visión Misionera 2023 | Exportaciones de madera: “Si no se fijan reglas de largo plazo, el sector forestal puede entrar en una grave crisis…

Para la empresaria Karina Griss, propietaria de Maderas Yateí, fue un año muy inestable. “En este rubro, tenemos meses buenos y otros no tanto, ya que las ventas bajan hasta un 60%. Esto me impidió poder largarme a invertir en maquinarias y tomar más personal, que me encantaría hacerlo. Argentina es un país muy rico, es una pena que no sea bien aprovechado”, expresó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Jaime Ledesma, se mostró optimista “El futuro es forestal por la demanda de productos maderables y no maderables, por la demanda de servicios ecosistémicos de la sociedad a nivel regional y global. Cómo Colegio Profesional debemos asumir los retos, oportunidades y desafíos de estos tiempos, en pos del desarrollo sostenible regional”, indicó.

El desarrollo foresto-industrial, la certificación forestal, los mercados de carbonos, la gestión forestal sostenible, los nuevos paradigmas de la bioeconomía circular regional, demandarán indiscutiblemente profesionales de las ciencias forestales.

“Debemos ver a nuestros bosques como una herramienta transformadora del actual sistema económico”, concluyó Ledesma.

Las empresas y sus desafíos

Para Ronald Vera, el principal desafío de su empresa será disminuir costos fijos sin perder producción.

En Laharrague Chodorge, continuarán con el programa en marcha de inversiones y buscarán mantener el nivel de actividad que han alcanzado en los últimos años. “El contexto internacional no es tan bueno como los años anteriores, lo que nos advierte de grandes desafíos en seguir trabajando en lograr mantener nuestros volúmenes de producción, y en mantener el desarrollo de las personas”, dijo Adrián Grosse.

Para José Vera, los desafíos en el área de servicios forestales y transporte estarán marcados por el acceso al crédito; y la preparación del personal calificado.

El empresario propuso “pensar un acuerdo público-privado de preparación de personal calificado para el sector”.

Daniel Durán consideró que la inflación y la falta de demanda de madera de las industrias serán los principales desafíos este 2023 en la industria forestal.

En tanto, para Rubén Costas, en su empresa se proponen lograr la ampliación de infraestructura para el personal y la atención de visitantes”.

Desde Agroforestal Oberá tienen por meta «poder recuperar la capacidad productiva que fue disminuida por los incendios y sequías en los últimos años», explicó Cetrangolo.

El ingeniero Stirnermann incorporó a los efectos del Cambio Climático como uno de los desafíos que deberá asumir. “Es una realidad que, de ahora en más, todas nuestras acciones deberán tenerlo como un factor prioritario en la planificación de cada actividad productiva. Significa que tendremos que establecer acuerdos con expertos en la temática. En nuestro caso, lo haremos con el Dr. Klaus Bôswald, socio de Myroxilon S.A. con sede en Alemania”, comentó.

En tanto, la empresaria maderera de Yateí consideró que “Tristemente, el desafío será manejar la dependencia que tenemos por la «loca» suba y baja del dólar. Se especula demasiado, cuando el dólar sube, suben precios que, cuando éste baja, los precios no bajan. Y para lograr invertir hay que seguir esa corriente de especulación, ya que las máquinas están todas valuadas en dólares; nuestra moneda no tiene más valor. La gente no invierte, busca «almacenar» los dólares que puede adquirir”, respondió Karina Griss.

Finalmente, el empresario Guillermo Fachinello, propietario de Villalonga Viviendas Industrializadas, indicó que “el 2022 no fue un buen año” y cree que no será mejor el 2023. “Esperamos un año difícil, inestable, sujeto a quita de retenciones, pero si se implementa al área especial aduanera cambiaría el panorama”, dijo.

En desafío en su empresa estará basado en promocionar la construcción con madera, con nuevos diseños, y haciendo hincapié en sus beneficios ambientales.

Lea más: Todas las respuestas de la encuesta de Visión Misionera del rubro Foresto-industria

Por Patricia Escobar

@argentinaforest