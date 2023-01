Video | Encarnación: así detenía la Policía paraguaya a supuestos “adelantadores” en la fila del puente internacional

Cerca de las 22 horas de este jueves en cercanías a la cabecera paraguaya del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, la policía nacional tuvo la orden de librar la zona y de detener a aquellas personas que fueron identificadas como "pirañas" que cobraban por adelantar a conductores en la fila para cruzar la frontera.

La Policía paraguaya detuvo en la noche de este jueves a tres personas que supuestamente se encargaban ilegalmente de cobrar y adelantar a conductores en la fila para cruzar el puente internacional hasta Posadas.

Según comentaron medios de Encarnación, los efectivos de la fuerza tuvieron la orden de desalojar la zona de las «pirañas» que realizaban estos trabajos ilegales en la cabecera paraguaya. Posteriormente, el informe policial comunicó la detención de tres personas.

En el video se puede ver que los policías redujeron violentamente a una de estas personas que luego en diálogo con medios de Encarnación, contó su versión de los hechos. Aseguró que se le están atribuyendo un delito que no cometió por lo que piensa asesorarse legalmente. El joven agregó además que se lo acusa de manejar un vehículo y adelantarse en la fila, a lo que alega que el no estaba manejando en ese momento por lo que no pudo adelantarse.

El periodista encarnaceno, Cristian Giménez publicó los videos en su cuenta de twitter y expresó: «LA POLICÍA TOMÓ EL CONTROL EN EL ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL».

En este contexto y más allá de las últimas medidas tomadas por el municipio de Encarnación respecto de la fila de extranjeros, las demoras para el cruce continúan y no encuentran solución al problema.

Denuncian coimas de hasta 50 mil pesos para adelantarse en la cola de Encarnación

Colas interminables de hasta 8 filas de autos distintos se forman para acceder al puente, lo que ha llevado a esperas de hasta 5 horas y un alto nivel de frustración y enojo entre los conductores.

Pero lo peor no es solo la espera, sino las denuncias de “arreglos” o coimas para adelantarse en la fila a cambio de sumas exorbitantes de hasta 50 mil pesos, advierten. Algunos conductores reaccionan de forma violenta ante quienes intentan tomar imágenes para denunciarlos y la situación se ha vuelto aún más peligrosa debido a la violencia física que ha ocurrido en la zona.

Autoridades de frontera informan que la fila del lado encarnaceno supera los 5 kilómetros desde las 6 de esta mañana. Todo esto es el resultado de la medida tomada a mediados de noviembre por autoridades de ambos países para evitar la carga estática sobre el puente.

Esto ha causado un caos sin precedentes en la cabecera paraguaya del puente, con denuncias de coimas y videos circulando en redes sociales de personas que “pasan por el costado” con la aparente connivencia de efectivos de las fuerzas paraguayas.