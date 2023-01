Ingrid Grudke lució el vestido de la embajadora de La Ruta del Diseño Misionero 2022 en el Mar del Plata Moda Show

María Eugenia Chacón fue elegida como la embajadora de la Ruta del Diseño Misionero 2022 y representó a la provincia en Mar del Plata. Ingrid Grudke vistió uno de sus vestidos y desfiló por la pasarela del “Mar del Plata Moda Show”.

La misionera compartió a través de sus redes cómo vivió todo el evento el “La feliz”. Asimismo, mostró a través de sus redes el momento en el que Ingrid posaba con su diseño y también cuando desfilaba con el vestido que ella misma confeccionó. Pero no solo fue Ingrid la que posó con sus atuendos, sino también más modelos iluminaron la pista de la ciudad balnearia.

Pero las imágenes no fue solo su medio de expresión, sino que también a través de las palabras mostró su agradecimiento y remarcó que se trata de un sueño cumplido. “Era un sueño y se concretó, pedí y UN DESEO, pero se me multiplicaron, no sé si me merezco tanto, pero créanme que lo disfruté muchísimo. Los llevé a todos Ustedes en mi CORAZÓN en cada momento vivido, en cada prueba de vestuario, en la previa, en el desfile, en el saludo, en la fiesta” escribió María en un post de su cuenta en Instagram.

Pero los halagos no se quedaron ahí, ya que buscó mostrar la calidez que le brindó la modelo misionera cuando terminó su recorrido por la pasarela. “Irreal TODO como conocerla a ella abrazándome al final de la pasada cuando no pude contener mi emoción y nadie lo vio, lo hizo porque ella es así, su CALIDEZ, su HUMILDAD y su SENCILLEZ es todo lo que está bien de nuestra gente…y ella es nuestro reflejo. Que suerte tenerla como algo TAN NUESTRO si la admiran les pido que lo hagan aún más porque es lo que se ve y MÁS. Como dije: todos deberíamos tener una Ingrid para debutar en una pasarela de esta envergadura. GRACIAS HERMOSA te quiero por lo poco que te conozco, pero por lo MUCHO que reflejas” finalizó en sus redes.

