El ex Manchester United y Selección Argentina ya recuperado de su última operación en la rodilla, está listo para salir a la cancha para ocupar el lugar de Rossi. Su debut en el Xeneize podría ser en los amistosos de verano.

Con o sin Agustín Rossi, en Boca parece haber llegado el momento de Sergio Romero. Sí, lo que no fue en agosto del año pasado, cuando Chiquito llegó pero no estaba para salir a la cancha, todo indica que se dará ahora. Con un agregado: el nuevo dueño del arco xeneize se probaría ya mismo, en los amistosos que el equipo de Ibarra disputará en San Juan, lo que sería sin dudas un atractivo extra, especial.

El conflicto por la situación contractual de Rossi fue lo que le abrió la puerta a Romero para llegar al club y ahora, con Agustín cerca de irse, le permitiría a Chiquito salir a la cancha de una vez por todas.

Y demostrar, fundamentalmente, cómo está. Las dudas son varias y muchas porque el ex arquero de la Selección Argentina no ataja desde el 6 de marzo del año pasado (es decir, el viernes cumplirá diez meses sin partidos) y porque en septiembre volvió a realizarse una artroscopia en la rodilla derecha, de la cual ya está recuperado, pero que probarla en la alta competencia será todo un desafío.

Pues bien, lo que parece claro esta vez es que Boca no puede seguir estirando la situación de Rossi. El arquero es buscado por Flamengo, cuya dirigencia llegará en estas horas al país para ver si se lo puede llevar ya mismo acordando con el Consejo una especie de resarcimiento.

Pero si esa gestión no tuviera éxito y Agustín se quedará a cumplir su contrato hasta junio, el club necesita esta vez darle continuidad a quienes van a ser parte del club durante todo el año. Y esos nombres son Romero y Javi García, quien seguirá siendo el arquero back-up, listo para cuando la necesidad lo requiera.

Lo concreto es que si Chiquito no saltó antes a la cancha fue, justamente, porque no pudo. En gran parte, por los inconvenientes que tuvo en la rodilla que se había operado en marzo del 2022 y, al mismo tiempo, porque el nivel de Rossi siguió siendo superlativo. Las idas y vueltas por su no renovación no afectaron el rendimiento de Agustín ni tampoco dañaron su relación con la gente, que se hizo más fuerte que nunca.

En ese marco, el debut de Romero se fue postergando y postergando. En algún momento se habló de la Copa Argentina como un escenario para que pudiera empezar a sumar minutos, casi en paralelo, pero evidentemente no estaba ni siquiera en condiciones de dar ese paso. La ficha saltó, entonces, en septiembre. Justo en la previa al choque con Quilmes, por ese torneo, otra vez la rodilla lo paró.

A partir de ahí, comenzó otra recuperación y, sobre todo, debió enfrentar nuevamente los prejuicios sobre si situación física. Por entonces, muchos dudaron de que finalmente pudiera ponerse el buzo de Boca, algo que ahora sí parece estar más cerca que nunca de conseguir.

Así se preparó Chiquito Romero para atajar en Boca

«Está muy bien», aseguraron quienes siguen de cerca los entrenamientos del arquero. Hace rato que ya se entrena a la par del grupo y ahora llegó el momento de ir poniéndose a punto en lo futbolístico. Por eso, el propio Chiquito espera por la primera citación para los partidos amistosos en San Juan, el 7/1 contra Independiente, y el 13/1 contra Everton de Chile, para tener su esperado estreno.

«Vamos por más en este 2023», escribió el arquero con más presencias en la historia de la Selección Argentina con 96 partidos. Y lo acompañó con la imagen de un entrenamiento suyo en Boca, toda una señal de que ahora sí está listo para salir a dar batalla y vencer todas las dudas. A los 35, está a punto de afrontar uno de los grandes desafíos de su carrera, porque probará todos sus años como internacional en uno de los arcos más grandes del fútbol argentino.

Las coincidencias del fútbol podrían hacer que, si todo le va bien en el triangular de San Juan, Chiquito pueda tener su estreno oficial en Boca nada menos que contra Racing (el equipo donde se inició), en la final de la Supercopa Internacional.

El año pasado, cuando llegó al club, cuando se hizo su conferencia presentación en Boca, cuando parecía que ahí mismo arribaba para desbancar a Rossi, justamente la Academia asomaba como el próximo rival. Y Romero le hizo frente a esa situación, a pesar de que venía de recuperarse de la rodilla en el predio Titi Mattiusi.

«Si me toca jugar, no habrá ningún problema. Lo voy a tomar como un profesional. Todo el mundo sabe que soy hincha de Racing, pero el fútbol para mí es un trabajo y me debo a mi nuevo club, el más grande de Argentina», dijo aquella vez. Y hasta levantó polémica por esa última definición.

Al final, terminó atajando Agustín. Y Chiquito, hasta hoy, estuvo esperando por esta chance que está a punto de presentarse: convertirse, por fin, en el arquero titular xeneize.

