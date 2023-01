Alberto Fernández y Herrera Ahuad entregaron casi 600 viviendas equipadas con termotanques solares en Posadas

Fueron 597 casas en el Barrio Itaembé Guazú, que ya cuentan con los servicios de aguas y luz instalados. El Presidente precisó que se alcanzaron 10.188 soluciones habitacionales en la provincia con una inversión total de 81.646.233.328 pesos.

El Presidente, Alberto Fernández, y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, entregaron este mediodía en Posadas 597 nuevas viviendas, que fueron financiadas en forma conjunta por el Gobierno nacional y provincial. Del acto también participaron el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti y el intendente de la capital misionera, Leonardo Stelatto. No hubo presencia de los principales referentes del peronismo local.

Las casas son de cinco prototipos diferentes, dentro del Programa Casa Propia-Construir Futuro, caracterizada por ser la tipología de mayor calidad en estándares constructivos de los que dispone actualmente el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA).

En su discurso, el gobernador le agradeció al Presidente la visita e indicó que “el principio de año no podía ser mejor que entregando viviendas y construyendo hogares en Misiones”.

“Es una tarea enorme la que venimos realizando con el Presidente en la entrega de viviendas y la construcción de viviendas en todos los lugares de la Argentina, es la política federal más importante en lo que respecta como gobernador de una provincia de ser por sobre todas las cosas una política de igualdad de oportunidades”, enfatizó el mandatario.

En esa línea, Herrera Ahuad le pidió a Fernández “seguir construyendo miles y miles de viviendas” en Misiones y en todo el país y recordó que «durante varios años se abandonó la política habitacional en la Argentina”.

“Hemos retomado la política habitacional con mucho esfuerzo y en tiempo muy difíciles. Hemos retomado en plena pandemia donde los recursos escaseaban y donde nuestros obreros de la construcción tenían que cuidar de su salud, pero llevar adelante la construcción de estas viviendas que hoy tenemos la oportunidad y la posibilidad de entregar. Miles de puestos de trabajo y de familias que comienzan a construir su vida, a construir su hogar y a tener un futuro para ellos», agregó.

Luego, marcó: “No vamos a dejar de gestionar la vivienda, no vamos a dejar de invertir en la vivienda y vamos a ayudar y acompañar en las contrapartes que corresponden a la provincia para para poder seguir completando los diferentes barrios que sea federal, porque también tenemos en la localidad de Eldorado y en varias localidades de la provincia la construcción de viviendas en este primer semestre de 2023”.

Pedidos por el cupo de madera y dólar diferenciado

Herrera Ahuad aprovechó la ocasión y le reiteró al Presidente el pedido de avanzar con la construcción de casas de madera a través de la ejecución del 10% de viviendas para las diferentes jurisdicciones y un diferencial para el Norte Grande.

“Nosotros tenemos una particularidad. La provincia ha decidido que un porcentaje de las viviendas que se construyan, se hagan con algo que es muy genuino, muy propio, muy nuestro, que son las viviendas de madera. En ese, en ese cupo que siempre pedimos, ya vamos construyendo más de 7000 viviendas. Es una política que ha decidido llevar adelante la provincia acompañado por la Nación, pero entendemos que tenemos grandes posibilidades de poder seguir extendiendo la política habitacional al resto de las provincias argentinas”, sentenció.

Tal vez te interese leer: Guillermo Fachinello sobre la visita de Alberto Fernández a Misiones: “Queremos la quita de retenciones y un diferencial en el dólar”

En esa línea, el titular del Ejecutivo provincial sostuvo que “son grandes las expectativas” que hay por un dólar diferenciado para las exportaciones de madera, el té, el tabaco, la yerba mate.»

“Necesitan un incentivo especial y particular como también lo necesitan las otras economías regionales de otras provincias. Y acá en particular porque es una industria que mueve el empleo porque de nuestra provincia lo que salen son prácticamente productos terminados, puertas, ventanas, casas, casas de madera, salen completas de esta provincia. Así que con la esperanza y con la expectativa de que podamos ayudarlos, que podamos acompañarlos en los diferentes planteos que venimos haciendo. Estoy convencido que lo que hace a la macro política atendiendo a las economías regionales en este primer semestre, vamos a poder avanzar también en sus necesidades.”, explicó.

Un mensaje a la Ciudad de Buenos Aires

Tras las palabras del gobernador, fue el momento del Presidente, quien destacó el número de viviendas construidas a nivel nacional durante su gestión en la Casa Rosada.

«Para mí el tener una casa hoy en día es un derecho humano, es un derecho a tener un techo donde cobijarnos nosotros con nuestros seres queridos, con nuestras familias. Hay quienes creemos que el Estado debe estar presente para acercar la vivienda a aquellos que no pueden acceder de otro modo y hay otros que creen que todos deben ir y recurrir al mercado para que el mercado les dé las viviendas que necesitan y no todos pueden recurrir al mercado porque no todos pueden acceder a un crédito hipotecario«, enfatizó.

En Posadas, Fernández no se olvidó de su disputa con la Ciudad de Buenos Aires y con la Corte Suprema y haciendo mención a sus orígenes sostuvo que está peleando para “lograr una mejor distribución de la riqueza en toda la Argentina”. «Soy el Presidente de la democracia que nació en la Ciudad de Buenos Aires, y soy el más federal de los porteños y el más preocupado por el interior de mi patria. Me peleo mucho con mi ciudad para que entienda que debe dejar de lado su opulencia y ser parte de una mejor distribución de la riqueza en toda la Argentina», enfatizó.

Con las 597 viviendas entregas, el Presidente precisó que se elevó a 10.188 el total de soluciones habitacionales en la provincia, con una inversión total de 81.646 millones de pesos. En esa línea criticó a la gestión de Mauricio Macri ya que “durante cuatro años sólo entregaron 400 casas en Misiones”.

Ahorro de energía para las viviendas del IPRODHA

En el diseño de las Viviendas Casa Propia, que se entregaron, se hizo énfasis en el ahorro de energía. Para ello se construyeron paredes al exterior del tipo compuestas, las que se componen de: mampostería exterior, aislación térmica intermedia y terminación interior de placa de roca de yeso, mejorando notablemente la aislación térmica de la misma. Lo cual implica que, en días de calor, la temperatura interior será más baja que lo que ocurriría con paredes con mamposterías tradicionales, lo que propicia un menor consumo eléctrico relacionado con la climatización de la vivienda, y, por ende, a la disminución del monto en la factura de luz.

Por otra parte, el agua caliente en las viviendas del IPRODHA es producida por termotanques solares, que cuentan con paneles que reciben el calor en forma de radiación solar, y la transfieren al agua que se acumula en un tanque de 100 litros de capacidad.

Estos equipos ecológicos requieren de un mantenimiento básico semejante a uno eléctrico, o uno a gas. Además, cuenta con un apoyo eléctrico para los días nublados, o de escasa radiación solar y un controlador electrónico dentro de la vivienda que cumple las funciones de programación del encendido-apagado de la resistencia eléctrica.

Asimismo, posee un elemento de control de corrosión (el cual depende del fabricante del mismo) con una duración de entre dos y tres años (dependiendo del uso particular). El mantenimiento del producto está descrito en el manual de uso y funcionamiento que provee el fabricante.

Por otro lado -en cuanto a la garantía- coincide con la de la vivienda, es decir, abarca seis meses. De haber algún inconveniente, el adjudicatario ha de dirigirse a la empresa contratista o al Iprodha, que derivará el reclamo al fabricante.

Economizar el costo de los servicios y -prioritariamente- ayudar al cuidado del medio ambiente, con la incorporación de generadores de energía limpia, en este caso el sol, son medidas impulsadas por la gestión de IPRODHA inclusiva de las medidas en pro del medio ambiente.