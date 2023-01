Alberto Fernández en Misiones: ”A fines de marzo vamos a llegar a las 100.000 viviendas entregadas a lo largo y ancho de la Argentina”

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía la entrega de 597 casas en Posadas, provincia de Misiones, junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y al intendente local, Leonardo Stelatto.

“En algunas de estas casas está la vivienda 76.000 que entregamos desde que llegamos al gobierno, y a fines de marzo vamos a llegar a las 100 mil viviendas entregadas a lo largo y ancho de la Argentina”, dijo el mandatario y aseguró que “la mayor parte de esas viviendas están en el interior de la patria y así estamos igualando y concretando la utopía de vivir en un país más igualitario”.

“En Misiones tenemos casi 10.200 soluciones habitacionales desarrolladas”, puntualizó el Jefe de Estado y recordó que durante el gobierno anterior “se entregaron 400 viviendas y hubo 173 en ejecución”.

“No somos todos lo mismo, no es todo igual. Estamos quienes creemos que el Estado está para acercar la vivienda a aquellos que no pueden acceder de otra manera, y hay otros que creen que todos deben ir y recurrir al mercado. Pero no todos pueden acceder a un crédito hipotecario o a un banco, y muchos necesitan aún que el Estado nacional les dé la oportunidad”, remarcó el mandatario.

“Para nosotros la mayor preocupación es que los argentinos y argentinas vivan con dignidad como en este barrio”, dijo el Presidente luego de entregar las viviendas del programa Casa Propia en el barrio Itaembé Guazú, que requirieron una inversión del Gobierno Nacional de más de 3.800 millones de pesos.

En este marco el Jefe de Estado agregó: “Les pido que no bajen los brazos porque estamos remontando. Este año el país va a volver a crecer, el trabajo en Argentina se está multiplicando, y nada multiplica más el trabajo y la economía que las viviendas y la obra pública”.

En tanto, Ahuad afirmó que “la entrega y la construcción de viviendas en todos los lugares de la Argentina es la política federal más importante”, porque es “una política de igualdad de oportunidades, de dignidad, de contención, y una política de justicia social”. Y recordó que “durante varios años se abandonó la política habitacional seria en la Argentina” al tiempo que valoró que se haya “retomado, con mucho esfuerzo, en tiempos muy difíciles”

Por su parte el ministro Maggiotti aseveró que “la vivienda no es solamente la columna vertebral de un hogar que se va a armar, sino que genera empleo y reactivación económica en cada una de las provincias y municipios en las que se realiza”. Y agregó: “Nuestro Presidente pone esos recursos en la Argentina para tratar de igualar y de dar oportunidades a todos los argentinos. En algún momento, otro Presidente, puso los recursos para la especulación financiera”.

Por su parte, el intendente Leonardo Stelatto explicó que «el trabajo en equipo entre Nación, Provincia y Municipio se logra gracias a la coordinación permanente”, y destacó la importancia de “todos los programas nacionales que tenemos hoy en la ciudad de Posadas concretando soluciones para la gente».

Participaron también de la actividad la secretaria de Hábitat, Micaela Villaverde y el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), Juan Carlos Pereira.

Con la entrega de cada casa se incluye una propuesta literaria para que quienes reciben la adjudicación también cuenten con una biblioteca. El plan Libros y Casas es un programa del Ministerio de Cultura de referencia a nivel regional, tomado como modelo y replicado en Cuba, Chile y México.

El Gobierno Nacional ya cuenta con 10.188 soluciones habitacionales en la provincia de Misiones, entre las entregadas y las que están en ejecución, con una inversión que supera los 81.646 millones de pesos.

De las 3.895 soluciones habitacionales que ya fueron otorgadas con una inversión que supera los 35.611 millones de pesos, 407 se realizaron en el marco del programa Reconstruir; 620 del Procrear I; 1.868 del Plan Nacional de Vivienda; 672 del FONAVI y 328 créditos Casa Propia Construcción.

Actualmente, se encuentran en ejecución 2.463 viviendas Casa Propia; 173 Reconstruir; 23 Habitar Comunidad; 30 Cáritas; 2.060 FONAVI; 24 DDU Procrear I, 923 créditos hipotecarios y Casa Propia, además de las obras en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), alcanzando un total de 5.696 soluciones habitacionales en ejecución y una inversión de más de 42.224 millones de pesos.