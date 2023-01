Emiten alerta amarilla por tormentas fuertes y granizos en Misiones

Se esperan este martes3 de enero ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Qué recomendaciones que hay que seguir.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las primeras horas de este martes una alerta por tormentas fuertes y granizos en la zona norte de Misiones.

El área alcanzada por la advertencia es Eldorado, Iguazú, Zona baja de General Manuel Belgrano y Zona baja de Montecarlo.

De acuerdo a lo que informó el SMN, el área será afectada por tormentas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas de ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, el SMN también informó que las advertencias y los alertas “brindan información para que la población se informe o prepare con anticipación al fenómeno meteorológico”. “Generalmente se emiten 24, 48 o 72 horas previas al evento. Por otro lado, los Avisos a muy Corto Plazo (ACP) instan a la población a tomar acciones rápidamente, ya que el fenómeno puede ocurrir en un tiempo inferior a 3 horas”, explica el sitio oficial.