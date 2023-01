Detuvieron al hombre acusado de abusar sexualmente a cinco menores en un camping de Leandro N. Alem

En las últimas horas, la Policía de Misiones detuvo a Juan A. de 35 años luego de ser denunciado al menos por cinco personas por abuso sexual en un camping de Leandro N. Alem. Familiares de las víctimas piden justicia.

Un empleado de una Cooperativa Tabacalera fue denunciado al menos por cuatro madres por abuso sexual en una camping del municipio de Leandro N. Alem. El acusado habría atacado a menores de 10 años.

Finalmente, el Juez de Instrucción, Horacio Alarcon, ordenó la detención del acusado y que sea trasladado hasta la comisaría de Caá Yarí. En tanto, también solicitó que el viernes sea llevado hasta el Juzgado para prestar declaración indagatoria.

El abuso sexual ocurrió en el camping Suetra de Leandro N Alem , durante la jornada del domingo 1 de enero. El caso trascendió luego de que un menor haya confesado a su padre lo que había ocurrido horas antes en el lugar.

Según la declaración de los padres de las víctimas, el acusado obligaba a las menores a que lo vieran desnudo y también a tocar sus partes íntimas. El testimonio de los progenitores en la sede policial es desgarrador.

“Es una situación difícil, la verdad que no tengo palabras para decir lo que pasó ayer, las nenas no quisieron decir nada, uno de los primitos, el más chico, le llamó a uno de los papás y le contó a la mamá y ahí se desató el caos, nos juntamos los grandes, se habló entre todos y saltó la verdad, mi hermanita se largó en llantos y supimos que era a ella a quien había abusado y estaba acosando, como también a la sobrinita de mi primo”, expresó el hermano de una de las víctimas.

A su vez añadió, “nosotros tratamos de calmarnos, vinimos anoche e hicimos la denuncia, pero estamos en la espera de que lo traigan, ojalá dios quiera que se haga justicia”.

Por otra parte, una de las madres de las nenas también comentó sobre lo ocurrido en el camping. “No estoy nada bien, es una situación muy difícil, siempre se escucha que este tipo de cosas pasa, pero cuando te toca a vos en carne propia, es más difícil”, dijo en dialogo con Alem News.

“Que hacés cuando tu nena de nueve años viene y te dice mami perdóname pero yo no sabía que hacer por eso no conté nada, que llore desperada, cuando vos le diste la confianza a esa persona, porque es una persona conocida de la familia, del entorno de las amistades”, expresó.

Además, explicó que se comunicó con el abusador de las niñas y él le respondió. “Cuando le llamé esta mañana por teléfono el tipo me atiende, durmió feliz en su cama, en paz, tranquilo; me dijo que no, que no era así, que yo estaba equivocada, ¿cómo charlas con una persona así?, yo no puedo, para mirarle a la cara a alguien que le esté jodiendo la vida, y decirle perdóname por ahí fue el alcohol, son excusas baratas”.

En ese contexto, explicó que ella se enteró de lo ocurrido en la noche, porque la nena se fue con el padre a la pileta, “yo me enteré a la noche, casi a las 21, que él llegó a la casa y me dice tenemos que hablar urgente, cuando me cuenta lo que pasó, me agarró una desesperación, mi idea era salir y cruzarme con el tipo, ella me cuenta que el le agarró sus manos y le puso en sus partes, entonces ¿cómo le digo?, ¿cómo le explico?, la verdad que esto me supera”.