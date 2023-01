Corrupción en el Parlamento Europeo: suspendieron la inmunidad de dos diputados por la petición de la Justicia belga

(Reuters) - El Parlamento Europeo informó este lunes que inició un procedimiento para suspender la inmunidad de dos de sus miembros tras una petición de la justicia belga que investiga un escándalo de corrupción entre la Unión Europea y Qatar.

Dos fuentes cercanas a la investigación dijeron a Reuters que los dos eurodiputados eran el belga Marc Tarabella y el italiano Andrea Cozzolino.

«Luego de una solicitud de las autoridades judiciales belgas, he iniciado un procedimiento urgente de suspensión de la inmunidad de dos diputados del Parlamento Europeo», declaró en Twitter la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola. «No habrá impunidad. Ninguna».

El abogado de Tarabella, Maxim Toller, dijo que su cliente estaba a favor de que se le retire la inmunidad. Anteriormente, Tarabella había negado haber cometido delito alguno, afirmando en un comunicado que no tenía «absolutamente nada que ocultar» y que «respondería a todas las preguntas de los investigadores».

Cozzolino no respondió a los intentos de Reuters de ponerse en contacto con él. El mes pasado, dijo a las agencias de noticias italianas que no estaba siendo investigado en ese momento. «No he sido interrogado. No me han registrado ni han sellado mi despacho», sostuvo entonces.

En diciembre, dos fuentes con conocimiento directo del asunto dijeron a Reuters que Francesco Giorgi, uno de los principales sospechosos en la investigación junto con su pareja, la destituida vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, confesó haber recibido sobornos de Qatar para influir en las decisiones del Parlamento Europeo sobre ese país.

Según las fuentes, Giorgi, asistente parlamentario de la UE, dijo que sospechaba que Tarabella y Cozzolino habían recibido dinero de Qatar. Kaili ha negado haber actuado mal.

Reuters no pudo determinar si Giorgi había aportado alguna prueba de sus acusaciones contra Tarabella y Cozzolino.

El 22 de diciembre, un juez belga dictaminó que Kaili permanecería en prisión preventiva un mes más, mientras prosigue la investigación del caso de corrupción relacionado con Qatar, anfitrión de la Copa del Mundo, uno de los mayores escándalos de corrupción en la UE.

Kaili, de nacionalidad griega, también está acusada de aceptar sobornos de Qatar. Ya ha declarado anteriormente a través de su abogado que es inocente.