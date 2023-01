Por cuarto año en fila la carrera de vehículos más dura del mundo tiene lugar en Medio Oriente; se abrió con un prólogo de 13 kilómetros. Este sábado se efectuó apenas el prólogo, una ambientación a la competencia más exigente del automovilismo, pero todos comenzaron a tomarse la competencia a fondo en esta primera acción.

Este 31 de diciembre de 2022 a última hora, arrancó la edición 2023 del Rally Dakar en Arabia Saudita con varios argentinos a la expectativa.

Los representantes argentos Manuel Andújar y Kevin Benavides finalizaron cuarto en la clase cuatriciclos y quinto en motos, respectivamente, en la jornada inaugural del Rally-Raid Dakar 2023, celebrada este sábado en Arabia Saudita. La competencia comenzó con un prólogo de 13 kilómetros cronometrados y se extenderá hasta el 15 de enero.

Andújar (7240 Team), campeón de 2021 en quads, se ubicó a 12 segundos del ganador de la etapa, el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Drag’on), que defiende el cetro logrado a comienzos de este año. El brasileño Marcelo Medeiros y el español Daniel Vila Vasques completaron el podio del tramo realizado en el Sea Camp, a orillas del Mar Rojo y al oeste de la ciudad de Al’Ula, que tuvo por objetivo de determinar el orden de salida de la etapa 1, prevista para este domingo, el primer día de 2023.

Ese segmento de 603 kilómetros, de los cuales 368 serán de velocidad, marcará el comienzo de la competencia plena en la carrera más extrema del deporte motor y estará compuesto por un camino de arena y piedras en forma de bucle, con partida y llegada en la ciudad de Hail, centro-norte del país.

Los otros tres argentinos de la división de cuatriciclos terminaron lejos en el prólogo: Francisco Moreno Flores (Drag’on Rally Team) fue 12º, Carlos Verza (Verza Rally Team) resultó 16º y Alejandro Fantoni (Drag’on) quedó 18º, último. Por su parte, el cordobés Julio Estanguet (Can Am), también inscripto, no fue autorizado por la junta médica de la prueba luego de sufrir una trombosis en la pierna derecha durante el vuelo habia Arabia Saudita.

Argentina es el país más ganador en quads, tipo de vehículo incorporado en 2009, cuando el Dakar se mudó a América del Sur. Además de Andújar, fueron campeones Marcos Patronelli (2010, 2013 y 2016), su hermano Alejandro (2011 y 2012) y Nicolás Cavigliasso (2019).

El salteño Kevin Benavides, único sudamericano ganador en motos (2021), se ubicó en este último día de 2022 a 8 segundos de uno de sus compañeros en la escudería Red Bull KTM Factory Racing, el australiano Toby Price. Compatriota de éste, Daniel Sanders (Red Bull Gas Gas) se clasificó segundo, por delante de Ross Branch (Hero Motorsports), piloto de Botswana, y del español Joan Barreda Bort (Monster Energy JB Team). Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing), hermano menor de Kevin, concluyó 15º, a 20 segundos, y Franco Caimi (Hero Motorsports) se situó 22º, a 23.

Por otro lado, los argentinos Cavigliasso (Drag’on Rally Service) y Jeremías González Ferioli (South Racing) fueron 7º y 8º en la división SSV, que empezó dominando el lituano Rokas Baciuska (Red Bull Can Am).

La 43ª realización del Dakar incluye 8549 kilómetros totales, con 4706 cronometrados, en 14 etapas, hasta el domingo 15, con descanso el lunes 9. En su cuarto año consecutivo en territorio saudí tras su salida de Sudamérica, tendrá un recorrido más difícil, según su director deportivo, el francés David Castera.

La competencia comenzó a orillas del Mar Rojo y terminará en Dammam, sobre el Golfo Arábigo, después de dos semanas de transitar senderos de características diferentes. En la primera, las etapas serán extensas, con promedios superiores a 400 kilómetros de velocidad, y en la segunda se reducirá considerablemente la distancia pero sobre un terreno desconocido, que podrá a prueba la destreza y la resistencia de las tripulaciones y sus vehículos: el desierto Rub Al Khali, también llamado “Empty Quarter” (”Barrio Vacío”), una región despoblada, sin registros de vida. Sus 650.000 kilómetros cuadrados (equivalentes a algo más que dos provincias de Buenos Aires) están cubiertos solamente por arena, con dunas que alcanzan 250 metros de altura.