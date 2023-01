Los argentinos Manu Andújar y Kevin Benavides brillaron en la etapa 1 del Rally Dakar

En Cuatriciclos, el del Lobos ganó la etapa y es segundo en la clasificación general. En Motos, el salteño fue escolta y marcha en esa posición en el global. Además, Orly Terranova fue quinto en Autos, donde Carlos Sainz es impuso con autoridad y lidera en el acumulado de los dos días de carrera.

El Rally Dakar completó su primera etapa este domingo que tuvo buenos resultados para los argentinos ya que Manuel Andújar y Kevin Benavides se lucen en Cuatriciclos y Motos, respectivamente, y son escoltas en la clasificación general. En Autos, Orly Terranova también se destacó y fue quinto. En esa categoría el español Carlos Sainz venció con el Audi híbrido y comanda las posiciones globales de la carrera que se disputa por cuarto año seguido en Arabia Saudita.

La etapa 1 fue un ida y vuelta al Sea Camp con 367 kilómetros cronometrados y 234 de enlace (tramo que conecta el campamento hasta donde se inicia el tramo de velocidad). Fue un recorrido con tierra y piedras en la primera parte y más tarde aparecieron las primeras dunas de esta 45° edición.

En Autos, los Audi RS Q e-tron E2 híbridos (tres motores eléctricos y otro de combustión) volvieron a destacarse ya que Sainz repitió el triunfo de su compañero, el sueco Mattias Ekström, y está adelante. El español busca su cuarta victoria en la carrera más dura del mundo.

Segundo fue el francés Sébastien Loeb (Prodrive) y tercero el saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota). En esta especialidad el mendocino Terranova (Prodrive) fue quinto y busca darle a la Argentina el primer podio en la divisional. En 2022 el mendocino resultó cuarto.

Kevin Benavides busca repetir su victoria de 2021 en Motos (Shakedownteam)

En Motos venció el estadounidense Ricky Brabec (Honda), pero a solo 19 segundos llegó el salteño Kevin Benavides (KTM) y esa misma diferencia es la que tienen en la clasificación general. Tercero se ubica el australiano Toby Price (KTM). El golpe de escena lo dio el último ganador y campeón mundial, el inglés Sam Sunderland (Gas Gas), quien tuvo una caída y sufrió la fractura de omóplato izquierdo. Sobre el tema Infobae habló con Kevin Benavides, vencedor en 2021: “Es algo que no nos gusta ver, esperamos que no suceda y hoy me tocó verlo a Sam tirado en el piso y te afecta porque psicológicamente no querés ver a nadie en el piso. Este es un deporte en el que competimos para ganar, pero tratamos de ser lo más compañeros posibles. Es bastante duro después de una caída poder continuar, pero hay que tratar de vaciar la mente y de volver a estar lo más concentrado posible porque eso permite protegernos a nosotros mismos”.

En tanto que en Cuatriciclos, Manu Andújar busca repetir su victoria de 2021. Este domingo terminó adelante en el parcial y en la clasificación general tiene una dura batalla con el francés Alexandre Giroud ya que solo los separa 19 segundos. Detrás se ubica el brasileño Marcelo Medeiros. Todos los participantes de esta divisional corren con Yamaha. “Fue una etapa larga y peleada. El cuatriciclo funcionó perfecto”, le dijo a este medio Andújar. Sobre su penalización del sábado y posterior reposición, sostuvo que “fue un pequeño error de los aparatos que utilizamos nosotros, pudieron verlo los oficiales de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo). Así que les agradezco que me hayan podido reposicionar y poder arrancar la carrera bien”.

En los UTV, que son los vehículos areneros, en la divisional de prototipos ligeros (T3) el chileno Francisco “Chaleco” López (Can Am) fue el más rápido y comanda la tabla. Los escoltaron el belga Guillaume De Mevius (Grally) y el estadounidense Seth Quintero (BRP).

Por último, en Camiones el mejor registro fue para el checo Martin Macik (Iveco), quien comanda la clasificación general. Fue escoltado por su compatriota Ales Loprais (Praga) y el neerlandés Mitchel Van Den Brink (Iveco).

Resto de los pilotos argentinos:

Autos: Sebastián Halpern (Mini), fue 34° y Juan Cruz Yacopini (Toyota), terminó 40°.

Motos: Luciano (Husqvarna), 14°; Franco Caimi (Hero), 19°; Diego Llanos (Rieju), 27° y Stefano Caimi (Hero), 47°.

Cuatriciclos: Francisco Moreno Flores (4°), Pablo Copetti (5°), Carlos Verza (16°) y Alejandro Fantoni (17°).

UTV. T3 (prototipos): David Zille (Can Am) fue 13° y el hispano-argentino, Francisco Álvarez Castellano (Can Am) fue 34°.

UTV. T4 (vehículos de serie preparados): Jeremías González Ferioli (Can Am), fue 6°; Juan Manuel Silva (Yamaha) resultó 14°; y Nicolás Cavigliasso (Yamaha) sufrió fallas en el alternador que lo dejó sin batería y quedó 38°. Al cierre de esta nota Rubén Núñez (Can Am) no había llegado a la meta.

Lo que viene. La etapa 2 unirá el Sea Camp de Yanbu con Alula y serán 430 kilómetros cronometrados y 158 de enlace. El recorrido será complicado por la presencia de rocas en la primera parte, un tramo que pasará por uno cañones y la parte final volverá a pasar por las dunas.