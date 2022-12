La misionera Yamila Rodríguez anunció que dejará Boca

La misionera de 24 años, que deslumbró en la Copa América y que fue elegida entre las mejores 20 futbolistas de 2022 anunció a través de sus redes sociales, este sábado que dejará de jugar en Boca.

“Se termina este año, y se termina esta hermosa etapa en Boca.. Seguro habrá otras, porque mi amor por este Club y su gente es demasiado grande como para alejarme tanto tiempo. Ahora me toca seguir desafiándome profesional y personalmente en otro país… Y en unas de las ligas más competitivas del mundo. No quería que llegue este momento, me están costando mucho estos días, pero se que me van a entender en esta decisión, y quiero que se enteren por mi de mi futuro. Espero seguir contando con el apoyo de ustedes…”, comenzó escribiendo la misionera.

Y añadió: “Por la paciencia y las enseñanzas, a los dirigentes, por tener hasta el último día estas conversaciones honestas y de frente, a todos los que trabajan para Boca de forma casi invisible, y a LA FAMILIA BOSTERA, me dieron tanto amor que jamás lo voy a poder devolver, me debo… uno y cada una de ustedes, a ese barrio, a nuestras canciones de cada fin de semana. GRACIAS al maravilloso y único “Mundo Boca“. A cada una de mis compañeras de aventura de todos estos años por hacer esta profesión, la más linda del mundo, a los cuerpos técnico, que son parte indispensable de lo que soy y lo que logré en este deporte. Se viene un gran 2023 para todos, lo empecemos con alegría. Disfrutamos un gran 2022, brindemos por eso. Voy a extrañar a cada uno y cada una de ustedes, a ese barrio, a nuestras canciones de cada”, cerró.

