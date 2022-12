Las zapatillas BS Urbano de Brenda Spasiuk ya se lucen en distintas partes del mundo: conseguí las tuyas en Comprasmisiones.com.ar

Las BS Urbano poseen diseños 100% únicos y exclusivos, y están disponibles en cuatro colores: fucsia, turquesa, verde o gris. Así que no esperes más: accedé al link de ComprasMisiones.com.ar que te dejamos abajo para que las consigas. Podés abonarlas en con todas las tarjetas de crédito y débito, y en hasta 6 cuotas sin interés con cualquier tarjeta del Banco Macro.

Luego de convertirse en la primera misionera en competir en el mundial de Iroman de Hawaii y portar la bandera de la provincia a lo largo del mundo, Brenda Spasiuk te invita a conocer su línea de zapatillas urbanas BS Urbano, con venta exclusiva en Comprasmisiones.com.ar.

Con diseños 100% exclusivos, unisex, hechas en su totalidad de cuero y con suelas de caucho reforzado, cada modelo es único y combina cuatro colores: fucsia, turquesa, verde o gris.

Su estética versátil te permite lucir de la mejor manera en cualquier momento, cualquier lugar y con cualquier outfit: pantalón de vestir, jogging, pollera, jean, etc.

Por si fuera poco, cada modelo cuenta con plantillas termoconformadas, que absorben la transpiración, por lo que pueden usarse con o sin medias y seguir siendo la opción más cómoda.

Por otro lado, en Compras Misiones podés abonar las BS Urbano con cualquier tarjeta de débito y crédito, y tenés la chance de pagarlas con todas las tarjetas del Banco Macro.

BS Urbano: las zapatillas urbanas diseñadas por una campeona del mundo

Brenda Spasiuk es una de las máximas referentes del deporte misionero. Su brillante carrera deportiva la convirtió en la primera mujer misionera que corrió un Iron Man, la distancia más larga que hay en el triatlón: 4 km de natación en aguas abiertas, 180 km en bicicleta y 42 km corriendo.

La “Iron Woman Misionera”, como la solían llamar, llegó a batir su record de 11 horas y 3 minutos en México, quedando en su categoría como una de las 12 mejores del mundo.

Su larga trayectoria de haber representado a Misiones en lugares del mundo como Sudáfrica, México, Hawaii, Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Brasil, hicieron que Brenda conozca de primera mano las necesidades de cada deportista; y también la comodidad que requiere una persona, después de realizar actividad física, o simplemente en el día a día.

Esto fue lo que la incentivó a incursionar en el mundo de las zapatillas urbanas, creando su propia línea, que se lanzó el sábado 18 de diciembre del 2021 en el Hotel Julio César de Posadas a las 19:00; un evento que fue abierto a todo público, en el que presentó un producto que ahora está a la venta exclusivamente en ComprasMisiones.com.ar.

Siempre tratando de hacer cosas distintas, la atleta, periodista, escritora de novelas y ahora empresaria, expresó: “Se me ocurrió emprender un producto que pueda ser útil para la gente, por eso diseñé esta marca de zapatillas urbanas”, explicando también, que se trata de un producto para todos y todas.

La primera misionera en correr una maratón en menos de 3 horas, manifestó a Misiones Online: “Como atleta me costaba muchísimo tener un calzado que no sea deportivo y sentirme cómoda: cómo no conseguía, lo hice”, dejando entrever su lado activo y emprendedor.

Por su parte, destacó que eligió Misiones para el lanzamiento oficial porque quiere devolver la gentileza y el acompañamiento, “le debo muchísimo a la audiencia misionera y los misioneros que me han acompañado tantos años en mi carrera deportiva”.

Las BS Urbano están en todas partes, incluso llegan a territorio internacional. En este caso, acompañarán la voz y la guitarra de @tommyconnorsmusic en su paso por el escenario de Syracuse, ciudad de New York.

