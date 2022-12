Gisela Báez, la joven de 18 años que fue atropellada por un menor en estado de ebriedad en el municipio de Florentino Ameghino de Misiones, falleció luego de agonizar durante 24 días. La misma viajaba en motocicleta junto a su novio Brian Patiño, y volvía de su recepción de la educación secundaria.

Al respecto, el joven comentó que en diciembre habían cumplido 3 años y 9 meses de relación con su pareja y recordó que al momento del accidente estaban volviendo de la noche de gala de la misma: “Era su noche soñada, luchó tanto y pagó todo sola, no pidió dinero a nadie”, sostuvo.

También, reconoció que segundos antes del impacto vio luces detrás de la moto, y que luego ya despertó en el piso aproximadamente a 15 metros de distancia. Además, recordó que dos automóviles más acompañaban al Volkswagen Gol que conducía Mateo Román E., el menor de 16 años que los atropelló.

“Venían a gran velocidad, me enteré que un tramo anterior un auto tuvo que salir de la ruta para que pasen”, sostuvo.

Asimismo, luego de la embestida varias personas se bajaron de los demás vehículos para romper la ventana y ayudar a salir al joven, que según la información que logró recabar Patiño, tenía más del 2% de alcohol en sangre. De igual manera, indicó que estas personas llegaron antes un nosocomio de Oberá, y que según fuentes cercanas las mismas “no podían estar paradas de lo alcoholizados que estaban”.

Con respecto al informe policial que registró que la pareja de la joven también presentó contusiones varias y aliento etílico, admitió que condujo con un 0,9% de alcohol en sangre. “Venía a 40 kilómetros como mucho”, explicó, argumentando que tras el impacto fue despertado por los compañeros de su novia que regresaban de la recepción.

En cuanto al adolescente de 16 años que produjo el accidente, Patiño indicó que el mismo es de una familia que cuenta con mucho dinero, por lo que “creen que puedan hacer lo que quiera”. También, señaló que si no logra la justicia a través de los procedimientos legales, buscará alcanzarla por medios propios.

Por otro lado, el novio, que se encuentra inmovilizado y con heridas abiertas, contó que tenían planes de irse a trabajar a Brasil, generar dinero y luego regresar al país para inscribirse a alguna fuerza de seguridad. “Siempre estuvimos juntos”, aseguró. Asimismo, afirmó que debería estar internado, pero debido al posible contagio de virus hospitalarios, se le recomendó realizar el reposo en su domicilio.

Sin embargo, intentó verla en lugar del accidente: “Su madre me llamó el lunes, y pude ir ese día a la tarde y el martes a la mañana. Me trasladé de Posadas a Panambí y la mamá me avisó que no ella no aguantó el estudio se le estaba realizando”.

Para terminar, consideró que aunque Gisela no hubiese querido que busque justicia por medios propios, pero consideró que “a veces la Justicia hace la vista gorda por ganar un poco de dinero, por lo que los adinerados están bien y los pobres se lamentan”. “Así no se queda”, concluyó.

