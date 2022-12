Rechazan “categóricamente” el pedido del Colegio de Abogados de Misiones de modificar la Feria Judicial

La Unión de Judiciales de la provincia señaló que la solicitud es “inconstitucional, intempestiva e infundada” y agregó que “avanza sobre derechos amparados en la carta magna del descanso de los trabajadores”.

La Unión de Judiciales de Misiones criticó el pedido que hizo el presidente del Colegio de Abogados de la provincia, quien en una entrevista radial solicitó recortar la Feria Judicial y dejar sin efecto en ese poder el asueto administrativo del próximo viernes 23 de diciembre.

En un comunicado, señalaron: “ Rechazamos categóricamente la inconstitucional, intempestiva e infundada pretensiones del Colegio de Abogados de Misiones de modificar el esquema histórico de Feria en el Poder Judicial”.

Posteriormente explicaron que consideran inconstitucional porque “avanza sobre derechos amparados por la carta magna del descanso de los trabajadores que se erige en el caso como derechos adquiridos. Intempestiva porque los abogados conocen desde siempre el cronograma de receso y anualmente se fija con la debida antelación. Infundada porque no se puede atribuir al Poder Judicial cuestiones de feriados que son establecidos por otro Poder, con respecto a los cuales no se formuló cuestionamiento alguno y es más, bien habrán sido usufructuados por quienes se dicen ahora perjudicados.

“El planteo debe ser rechazado de plano porque pretende avanzar sobre decisiones de un Poder que se enmarca en sus atribuciones constitucionales de la debida organización que no deben estar a planteos evidentemente antojadizos y que no en nada aportan al mejoramiento de la justicia cuando no atentan contra el debido respeto a sus decisiones”, agregan.

“Está más que claro que los judiciales hemos trabajado siempre de manera incansable e incesante de cara al pueblo, así seguiremos trabajando y defendiendo nuestros derechos.”, cierra el comunicado.