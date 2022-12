Passalacqua calificó de “un espanto más”, el fallo de la Corte por la coparticipación de CABA y criticó a los que plantean desregular el mercado yerbatero

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de Misiones y candidato a gobernador de la Renovación aseguró que “aunque se trata de una interna de Buenos Aires, indirectamente significa menos fondos para las provincias”. Dijo que le da “pavura” los que defienden la desregulación absoluta de los mercados.

Una semana después de oficializarse la fórmula de la renovación para las Elecciones 2023, Hugo Passalacqua, quien se presentará para competir por la gobernación (Lucas Romero Spinelli será el vice) dijo que “es un orgullo haber sido elegido para semejante responsabilidad”.

“Digo orgullo porque no se trata de un cumpleaños que te da alegría. Esto es una responsabilidad porque significa llevar las banderas de un espacio del cual estoy enamorado”, remarcó.

En diálogo con Misiones Online, el dirigente que ya cumplió un ciclo como jefe del Ejecutivo provincial en el período 2015-2019, reconoció que su romance con la renovación, “radica en el proyecto que es abierto, propio, de misioneros, bien conducido, ordenado, sin internismo, bien plantado ante el puerto de Buenos Aires, ante el poder central sin importar la administración de turno”.

Admite Passalacqua que Oscar Herrera Ahuad, “deja la vara muy alta. Es un gobierno excepcional. Desde el primer día observé cómo pisaba Oscar (Herrera Auad) que lo hace muy bien y le tocó la peor de las mareas que fue la pandemia”.

El desafío de volver a presentarse como candidato a gobernador “es maravilloso, porque la sociedad va aumentando su exigencia, porque hay una tendencia natural a mejorar la calidad de vida y de los gobernantes esperás que se vayan superando”.

Reclamo histórico por la coparticipación

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que atendió una cautelar de Capital Federal por los puntos de coparticipación que Nación le quitó, para darle a provincia de Buenos Aires, provocó un claro pronunciamiento del gobernador Oscar Herrera Ahuad. “Somos respetuosos de la decisión, pero no la compartimos, seguiremos reclamando lo que nos corresponde”.

En la misma línea, Hugo Passalacqua fue más enfático: “Es un espanto más”.

“No quiero volver al pesado, pero hace 25 años cuando se entregó 1 punto de coparticipación, allí comienza la historia”.

Fallo de la Corte a favor de CABA: “No compartimos la decisión y seguiremos reclamando nuestra coparticipación”, aseguró Herrera Ahuadhttps://t.co/oEiKkqj6Qx @herrerayflia @gobmisiones — misionesonline.net (@misionesonline) December 22, 2022

“No se trata sólo de este fallo de la Corte que es una interna chica del AMBA que igual nos toca, porque habrá disponible menos recursos”, consideró.

“En su momento la mecánica de la clase política, hacía que uno esté atado a los esquemas nacionales y sea furgón de cola. Con la renovación eso se rompió y esa es la decisión de fondo de este espacio provincialista”, subrayó Passalacqua.

“Ese punto de coparticipación en realidad significa un 30% menos de lo que recibía Misiones. Y si hacemos cuenta a 25 años, nos deben ciento de millones de pesos”, precisó.

“Por eso seguimos con el reclamo federal, porque es algo que nos corresponde y la Nación debe cumplirnos. Ellos se quedan con un pedazo demasiado grande de la torta y lograr equidad sólo se logra si te plantas desde el misionerismo”, amplió el actual diputado provincial.

En contra de la desregulación del mercado yerbatero

Otro tema que ocupa la agenda política actual, es el proyecto de la oposición nacional que pretende desregular el mercado yerbatero. La idea cuenta con el acompañamiento (entre otros) del diputado nacional de Juntos por El Cambio, Alfredo Schiavoni.

La postura de Passalacqua sobre la desregulación es muy clara: “ni la libertad total ni la regulación total. En el medio hay muchos grises”.

“Muchos dicen que los mercados no funcionan si no están regulados, esa es la frase mágica. Pero ese concepto cae cuando uno va al núcleo del modelo ultra capitalista que es el mundo financiero”, explicó,

“Desde Wall Street a la Bolsa de Singapur pasando incluso por el Merval, está súper regulados. Y está bien que así sea, sino sería una fiesta”, opinó.

“Ese esquema de los que defienden tanto la desregulación absoluta de todo, sino nada funciona, de que no tiene que haber sindicatos, nada y que todo fluya, a mí me da cierta pavura”, expresó Passalacqua.

“Los sectores más desprotegidos quedan mucho más desprotegidos. Y el Estado tiene que estar para fomentar el trabajo y no entorpecerlo, pero no hay que dejar una libertad absoluta en la economía. No debemos permitir que el pez gordo se coma al pez chico”.

“Siempre defenderemos al pequeño y mediano productor. Los grandes molinos se arreglan solos”, completó el candidato a gobernador.

Consultado sobre una de las conquistas del gobierno de la renovación, la zona aduanera especial, Passalacqua recordó que “Alberto Fernández en su momento lo vetó equivocadamente, fue un error. Ahora es ley y hay que trabajar para implementarla”.

“Son letras finas que hay que trabajar con seriedad porque cuando tocas impuestos, quedan para siempre. Hay impuestos que fueron de emergencia y quedaron for ever”, rememoró.

“La Nación nos debe la zona aduanera especial. Es una conquista muy fuerte de Rovira y Herrera Ahuad y los misioneros vamos a disfrutar poco a poco de eso”, resaltó.

Misiones de los 2 millones de habitantes

En lo estrictamente relacionado a los ejes que trabajará, “si me toca volver a gobernar”, es el planteo de “la Misiones de los 2 millones de habitantes”.

“Ahora lo voy a hacer con mucha más energía. Ya tenemos 3 municipios más. Tenemos que pensar en el mañana. La Misiones de los 2 millones, es una generación más y debemos comenzar ya. Eso es tener una visión de buen gobierno”, consideró.

“Tenes que gobernar para el hoy, para el presente, sobre todo para los más humildes y con el otro ojo hay que mirar a la Misiones de los 2 millones y ya estamos trabajando en eso fuertemente”, completó.

De su anterior paso como primer mandatario provincial, quedaron dos ideas que perduran en la gestión de Herrera Ahuad. Los Ahora Misiones y el Fondo de Crédito Misiones, “fueron políticas públicas activas que llevamos adelante, en un momento donde la economía decrecía, todo era regresivo”.

“Acá en Misiones con nuestra modestia e ingenio, hicimos los Ahora que son formidables y Oscar los mejoró muchísimo. Y el Fondo de Crédito es una forma de inyectar dinero a las personas que producen y generan trabajo”.

Por último, Passalacqua reveló que, a casi 20 años de la creación del Frente Renovador, “la sociedad nos pide que nos renovemos, que repensemos cosas, que nos pongamos nuevos desafíos y hasta incluso nuevos vocabularios”.

“Nosotros no somos una ideología, sino que tenemos una doctrina que hay que ira actualizándola”

Mencionó Passalacqua que la gente “espera que los que gobiernan den certezas, garantías, confianza y en esta provincia, por citar un ejemplo, hace años damos certeza con el pago el pago de los sueldos al día.

“Tener solvencia para el pago de los sueldos da certezas a toda la sociedad”, concluyó.