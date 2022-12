Actualizaron la tarifa del transporte urbano de pasajeros en Oberá

En la 39° Sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Oberá, se aprobó por unanimidad la actualización de la Tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Oberá. Mirá cómo quedaron las nuevas tarifas.

El nuevo cuadro tarifario tendrá la siguiente escala:

La actualización de la tarifa llega luego de la realización de la Audiencia Pública convocada para tratar las cuestiones relacionadas al transporte urbano de pasajeros, en la que los participantes centraron sus reclamos en las mejoras de las empresas prestatarias del servicio como ser incumplimiento en frecuencias, recorridos, horarios y la falta de unidades adecuadas para el transporte de personas con discapacidades.

El Concejal Fabián Vera, señaló que todo lo que se expuso en la Audiencia Pública se tuvo en cuenta para llegar a esta decisión, “sabemos que hay inconvenientes con el servicio. La sociedad tiene que tener en cuenta de que es un servicio de emergencia, de que sí hay muchas cosas para mejorar, y nosotros los Concejales tenemos que ser conscientes de que la tarifa hay que actualizarla para que siga funcionando el servicio. Por ahí nosotros entendemos la situación que está pasando la gente, pero con la inflación también se incrementaron los precios de los insumos para los ómnibus que brindan el servicio, lo mismo para los haberes de los choferes y los costos para mantener el servicio son elevados”.

Vera indicó que no fue sencillo acordar esta actualización de tarifas, porque tuvieron que lograr cubrir costos básicos de las empresas, llegando a costos que no perjudiquen a los usuarios, “tomamos nota y vamos a sentarnos con las empresas para evaluar los reclamos a este servicio de emergencia”, manifestó.

Por su parte el Presidente del Legislativo local Santiago Marrodán indicó, “Lo que en realidad hice hincapié es que cuando decidimos este ajuste, yo lo tomo como un ajuste porque el boleto real en la tabla polinómica da un valor mayor al otorgado, que sería $144. Escuchando la audiencia pública, mantuvimos esta política para cuidar a los usuarios. Personalmente hice la tabla polinómica y la corroboré con el Ejecutivo. En los considerandos expresamos que si bien se otorga este ajuste, que es menor al valor solicitado, también exigimos que se cumplan las frecuencias de los colectivos en tiempo y forma como están estipuladas durante el año y en época de verano”, explicó Marrodán.

Por su parte el Concejal Marcelo Sedoff indicó que hay que hacer un seguimiento exhaustivo para que las empresas cumplan con los pedidos de los vecinos, “tenemos que tener en cuenta de que la mayoría de los que usan el sistema de transporte público, lo usan por necesidad, por tema de trabajo y se ven muy afectados cuando el servicio no es puntual, cuando el servicio no pasa”.

Por otra parte, el edil hizo hincapié en el respeto de las empresas hacia los usuarios en cuanto a informar sobre la suspensión de los servicios, respecto a la modificación de líneas, “espero que el Ejecutivo tome en cuenta todo esto y obviamente todos estos pedidos los estamos haciendo ingresar por nota formal”, señaló.

La Concejal Mara Frontini señaló en diálogo con los medios de comunicación que su bloque no acompañó en la aprobación del expediente, porque hicieron eco de todo lo que la gente expresó en la Audiencia Pública, “los representantes de 14 barrios diferentes, todos con el mismo planteo, suspendieron líneas de colectivos, cambiaron horarios de las líneas sin previo aviso, suspendieron horarios nocturnos, los días domingo no tienen transporte, los sábados disminuyó el horario. Nosotros nos hemos hecho eco y hemos solicitado en Comisión que este aumento se presentara en el momento en que esta situación se solucionara. No aumentar el boleto con la promesa de corregir lo que no existe”. La Concejal manifestó que no pueden acompañar el aumento del boleto debido a que hay muchas quejas sobre las eficiencias y el cumplimiento.