Scaloneta 2026 | Todos los jugadores que llegan al próximo Mundial y todos los que se van

Se viene un nuevo Mundial, una nueva ilusión y por ello te contamos cuáles son los jugadores que tienen y los que no tienen chances de disputar la próxima edición. Enterate quiénes son y qué pasará con Messi.

“Scaloni es el entrenador más joven del Mundial. Diecinueve jugadores debutarán en una Copa del Mundo. Trabajamos en la renovación, y apostamos al sentido de pertenencia. Si esto no es proyecto, ¿el proyecto dónde está?”. Lo decía Claudio Tapia, presidente de la AFA, días antes del comienzo de Qatar 2022.

El mandamás del fútbol argentino hizo otra apuesta fuerte también en las redes sociales y confirmó la continuidad de Scaloni con cualquier resultado en Medio Oriente. El título tendría que ser una autopista directa a la renovación del contrato. Aunque, por ahora, habrá que esperar, sin más novedades que las buenas intenciones entre las partes.

El punto más importante para Scaloni será mantener –o intentar hacerlo– la columna vertebral de un plantel que, de su mano, ya tuvo de por sí un fuerte recambio generacional. Con Emiliano Martínez no habrá inconvenientes. “Dibu”, con 30 años, se insinúa como un arquero de larga estadía en el seleccionado. Y tendrá opciones en Rulli y Musso. Ya no en Armani pensando a largo plazo. Nicolás Otamendi, de 34, llegaría a la Copa del Mundo de 2026 con una edad avanzada para un marcador central, más en los tiempos en los que el físico cada vez cobra más preponderancia. Su recorrido no será mucho más extenso. Y aquí también puede anotarse a Alejandro ‘Papu’ Gómez, hoy de 34 años.

Y otros dos casos especiales. Ángel Di María y Lionel Messi habían anunciado que el de Qatar sería su despedida de los mundiales. La vuelta olímpica anuncia un cierre perfecto para unas carreras de tantos años con la camiseta albiceleste. Igual, también ambos expresaron que sus ideas son “disfrutar” durante algunos partidos la condición de campeones del mundo.

Entonces, habrá que ver cuál será la duración del disfrute. O si, a la par, Scaloni podrá hacer algo como para convencerlos de un esfuerzo algo más largo, acaso, en un compromiso de tres partes. Seguramente, los jugadores más jóvenes, con Rodrigo De Paul, de 28 años, a la cabeza, harán su parte para que los referentes los acompañen durante un tramo más.

Algunos confían en que el instinto competitivo de Messi podría tentarlo para la Copa de 2026, en la que el capitán jugaría con 39 años. ¿Y Di María? Llegaría con la misma edad, aunque en su caso, por una decisión más firme y elaborada, el retiro en el seleccionado estaría mucho más cerca.

El próximo compromiso de jerarquía será la Copa América de Ecuador 2024, dentro de dos años, un tiempo prudencial para confirmar conjeturas a más largo plazo.

Los jugadores de la Scaloneta que no llegarían al próximo Mundial por la edad

En el 2026, estas son las edades que tendrán los jugadores.

Los jugadores de la Scalonete que están en duda para el próximo Mundial

Debido a la edad, podrían jugar o no en el Mundial que se desarrollará en Norteamérica.

El único especial que tiene su lugar guardado

Así es, Lionel Messi es el único jugador que tiene guardado su lugar. Para el 2026, Leo tendría 38 años pero igualmente Scaloni anunció que el jugador tiene la 10 guardada. Ahora queda esperar, la decisión está en manos de Messi.

Los jugadores que sí llegarán por la edad al próximo Mundial

Los que estuvieron que pueden regresar a la Scaloneta

Las jóvenes promesas que podrían integrar el plantel de la Scaloneta

Scaloneta 2026

