Un misionero participó de los vuelos que trasladaron a la Selección Argentina tras el caos durante los festejos por el mundial

El misionero Sergio Dinis, fue uno de los encargados de volar uno de los helicópteros que condujo a la Selección argentina fuera de los disturbios ocasionados por algunos hinchas en la caravana de los campeones del mundo. En diálogo con Misiones Online TV contó cómo vivió esta experiencia única.

Sergio Dinis es de El Soberbio, se desempeña como mecánico de vuelo de la Prefectura Naval argentina y fue uno de los elegidos para volar uno de los helicópteros que trasladó a la selección argentina en los festejos del campeonato mundial. Aseguró que fue un hecho “inolvidable”.

“A las 1 más o menos me avisaron que prepare los helicópteros porque, posiblemente, íbamos a ir a sacar a los jugares de la selección”, añadió Sergio.

De los ocho helicópteros que participaron de la extracción, la entidad a la que pertenece Dinis proveyó de dos. La unidad que piloteaba Sergio, llevó 8 de los jugadores del plantel, “En mi caso, ocho jugadores: Enzo Fernández, Tagliafico, Guido Rodríguez, Ángel Correa, Rulli, Armani, Thiago Almada y Gerth” añadió.

Así mismo, vivir ese tipo de experiencias es algo de no creer –ni mucho menos- esperarse. El trabajo habitual de Dinis está orientado a otro tipo de ayudas a la comunidad es por eso que expresó: “la verdad que fue algo inesperado, nosotros en el laburo hacemos aero evacuaciones de traslado médico, rescate en el mar, jamás algo así”. Sin embargo, añadió que “la verdad que fue una fiesta de Argentina, y yo tuve la suerte de sobrevolar la zona y es algo impresionante”.

Además, puso en valor el respeto, a las recomendaciones, y la tranquilidad que tenían los jugadores argentinos. “Estuvieron muy tranquilos, muy respetuosos, educados y obedecieron todo lo que le pedimos. Les dijimos que íbamos a hacer un sobrevuelo por la zona porque la gente los estaba esperando y se habían enterado que iban a volar por la zona. Ellos aprovecharon, miraron, se hicieron fotos y se sorprendieron un montón por la cantidad de gente que había y tomaron magnitud de que no iban a poder llegar hasta esa zona con el vehículo”.

Sergio también advirtió que no todos los jugadores estaban cómodos con volar, “Puede ser que Armani tenía la cara un poco de asustado; a mí no me dijo nada, pero puede ser que tenga miedo. No le pregunté, pero puede ser que no haya volado nunca; la sensación es muy distinta a volar en avión” añadió. Asimismo, los movimientos del helicóptero no detuvieron los cantos de los jugadores.