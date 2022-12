“Argentina, 1985” quedó preseleccionada para el Oscar

La película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre fue preseleccionada para competir por el Oscar 2023 en la categoría Mejor Film Internacional. El largometraje protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani está entre los quince finalistas de su categoría, según anunció este miércoles la Academia de Artes y Cinematográficas de Hollywood.

El próximo 24 de enero, cuando se anuncien todas las nominaciones, se sabrá si la producción argentina quedó entre los cinco largometrajes con posibilidades de alzar la estatuilla dorada el 12 de marzo, en la ceremonia que se llevará adelante en el Dolby Thatre de Los Ángeles. Analistas de Hollywood señalan que Argentina, 1985 tiene muchas posibilidades de pasar a esa ronda, el escalón inmediatamente anterior para poder alzarse con la tercera estatuilla para una producción nacional luego de La historia oficial y El secreto de sus ojos.

El resto de las candidatas preseleccionadas en la categoría se encuentran: EO (Polonia), Decisión de partir (Corea del Sur), Cairo Conspiración divina (Suecia), Corsage (Austria), Close (Bélgica), Return to Seoul (Camboya), Holy Spider (Dinamarca), Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Pakistán).