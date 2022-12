La mancha de los festejos de la Selección Argentina: robaron las ruedas de varios autos en Ezeiza

Al menos 25 autos estacionados por hinchas albicelestes sufrieron ataques durante la madrugada del martes. La indignación rápidamente se esparció en las redes sociales, evidenciando la mancha de siempre en los festejos.

En la madrugada del martes, varias familias que pasaron la noche en vigilia para esperar a la Selección Argentina en el predio de Ezeiza de la AFA sufrieron una desagradable sorpresa. Al menos 25 autos sufrieron los robos de diversas ruedas, en sectores como Camino de Cintura y Puente 12 y a lo largo de la Autopista Ricchieri.

A varios les quitaron hasta las cuatro cubiertas. Diversas fuentes consultadas por Infobae se escudaron en que no hay denuncias realizadas por los hechos, pero los videos posteados por víctimas a lo largo de redes sociales son elocuentes.

“Bueno, el que tiene las cuatro menos se va a querer matar”, asegura la mujer que filma el video que ilustra esta nota. Las diversas imágenes no muestran un solo efectivo de seguridad en el lugar, a pesar de que, según Télam, el Ministerio de Seguridad bonaerense acordó el aporte de 3 mil efectivos de policía, con un fuerte operativo del otro lado de la General Paz a cargo de sus pares de Nación y Ciudad.

Ahora, la preocupación de varias víctimas reside en retirar sus vehículos de lugar de cara al caos en el tránsito y si podrán ser cubiertos por sus seguros, dado que dejaron sus autos estacionados en la banquina de la autopista para caminar hasta el predio de la AFA.

Ayer por la mañana, cientos de hinchas coparon con carpas los alrededores del predio, adonde se esperaba para después de la medianoche la llegada de los jugadores de la selección argentina de fútbol que trajeron al país la Copa del Mundo ganada en Qatar. El acampe arrancó desde las primeras horas de esta mañana. Con reposeras, heladeras, banderas y camisetas de la Selección, familias y grupos de amigos se instalaron en la puerta principal de acceso al predio para esperar a los jugadores.

“Nos vamos a quedar toda la noche acá y no me quejo porque estoy cerca de mi casa. Vino hasta gente de Tucumán y de Santa Fe, yo no me puedo quejar, esto es único e irrepetible”, dijo uno de los presentes.

Los robos se suman a un clima complejo del otro lado de la General Paz, con la chance de tumultos y heridos. Varios individuos vandalizaron el Obelisco y rompieron su costado con mazas. Otros que ingresaron al interior del monumento tuvieron que ser evacuados por Bomberos.

Fuente: Infobae