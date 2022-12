La cábala de la mamá de Gonzalo Montiel, autor del penal decisivo de la Selección Argentina: “Cada vez que patea, no lo miro”

El defensor surgido en River le dio le Copa del Mundo a la Albiceleste con su penal y su madre reveló qué hace cuando su hijo patea desde los 12 pasos. Desde que es profesional, “Cachete” nunca erró una pena máxima.

La Selección Argentina se consagró campeona en el Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Francia 4-2 en la tanda de penales de la final, después de igualar 3-3 entre el tiempo regular y el suplementario, con una última ejecución del ex-defensor de River Gonzalo Montiel y su madre reveló una cábala que tiene cuando su hijo patea desde los 12 pasos.

Marisa confesó, en un diálogo con el diario El País a la salida del Estadio Lusail minutos después de la coronación de la Albiceleste, qué hace cuando su hijo Gonzalo Montiel patea los penales: «Costó, pero siempre con mucho sacrificio y humildad. La peleó de chiquito y estamos felices. Siento muchas emociones juntas, no sabemos ni dónde estábamos parados. Cada vez que patea un penal, no lo miro, pero él nunca lo erra. Ya es cábala que lo mira toda mi familia pero yo no. Le quiero decir que lo amo, que lo quiero un montón y que mamá va a estar siempre con él».

El primero que le dio la confianza a Montiel para que se haga cargo de los penales fue Marcelo Gallardo en River cuando los delanteros del Millonario atravesaron un periodo errático desde los 12 pasos, algo que sorprendió debido a que nunca fue un lateral que se caracterizara por su pegada, sino más por su faceta defensiva.

El actual lateral derecho del Sevilla de España fue clave con su penal frente a Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022 para lograr el pase a semis y el entrenador Lionel Scaloni volvió a confiar en él para el cuarto penal argentino contra Les Blues. Cachete pateó un total de 10 penales en su carrera, entre River y la Selección Argentina, y no falló ninguno.