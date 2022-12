Motocicleta robada en Oberá fue recuperada por la Policía

Efectivos de la División Motorizada de la Policía de Misiones, incautaron en Villa Emsa de la ciudad de Oberá, un motocicleta de 110 cc., robada horas antes en calle Asunción de esta localidad.

El binomio motorizado realizaba recorridas de prevención por el citado barrio, donde avistó la motocicleta, cuyo conductor al notar la presencia policial, trató de huir, pero se le apagó la misma.

Al solicitarle las documentaciones, manifestó no tenerlas, por lo que se consultó con la base de datos, donde se estableció que el motovehículo poseía pedido de secuestro por haber sido denunciada como robada en la Seccional Segunda.

Asimismo se demoró al conductor del rodado, un joven de 23 años, en averiguación del presente hecho.

Misiones | Camión perdió su carga de ladrillos tras una maniobra brusca en la Ruta 12

El desafortunado accidente ocurrió este viernes en horas de la tarde. Según los primeros testimonios, el camionero se habría quedado sin frenos, lo cual lo obligó a realizar una maniobra brusca por la cual perdió la carga.

La Policía de Misiones trabajó en el lugar y según informaron, el hecho se registró a las 13:20 aproximadamente.

Un camión marca Iveco perdió su carga de ladrillos sobre la Ruta 12, en la intersección con la Ruta 220 en el ingreso a la ciudad de Garuhapé.

El conductor es un hombre de 36 años y según manifestó, detectó una falla en los frenos y realizó una maniobra brusca. La carga consistía en ladrillos huecos, los cuales terminaron esparcidos sobre la arteria nacional.

No obstante, no fue necesario restringir el tránsito y no hubo heridos.