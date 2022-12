La Selección Argentina le ganó por penales a Francia, después de igualar 3-3 en un final para el infarto. Messi y Di María cerraron su paso por los mundiales en lo más alto. Repasá la palabra de los nuevos campeones del mundo.

La Selección Argentina se consagró campeón del mundo al derrotar a Francia por penales luego de que igualaran por 3-3 y así consiguió el tercer título luego de las consagraciones en 1978 y 1986.

Entre el sufrimiento por la manera en la que se dio el título y la emoción por quedar en la historia, así hablaron los jugadores de la Selección Argentina después de la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi, genio y figura de la Selección: «La deseaba muchísimo»

“Una locura, se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Mirá lo que es, es hermoso. La deseaba muchísimo. Dios me la iba a regalar, presentía que era esta, sufrimos un montón, pero lo conseguimos. No veo la hora de estar en Argentina para ver la locura que va a ser eso. Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante”.

“Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial… Se me dio casi al final. Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá”.

Rodrigo De Paul, el motor de la Selección Argentina

«Somos campeones del mundo, no sé qué decirte. Nunca me lo imaginé, visualizar la imagen agarrando la Copa. Es lo máximo. Estamos orgullosos. Nacimos para sufrir, pero con cada situación son hemos curtido, hecho más grande, hoy es uno de los días más felices de mi vida. Esta es la llave de la eternidad, seremos eternos, lo logramos. Que estén orgullosos. La bandera está más arriba».

Dibu Martínez, el héroe de la Selección Argentina en la final

«Gracias a Dios metí ese pie… Fue un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Era el destino sufrir porque nos ponemos 3-2, nos cobran otro penal y nos meten».

Nicolás Tagliafico, titular en el debut y la final de Qatar 2022

«Mucha tranquilidad, a pesar de todo lo que se vive en el Mundial, llegamos con mucha tranquilidad. Lo dije en el parido anterior, si no se sufre no vale. Hoy había que sufrir un poco más. El primer tiempo fue muy bueno, en segundo tiempo tuvimos errores pero supimos sacarlo adelante. Como argentinos siempre los sacamos adelante. Se lo dedico a todos los argentinos y a los que bancaron a esta Selección durante tres años. Darnos cuenta que cuando estamos juntos, somos mejores».

Enzo Fernández, el mejor jugador joven del Mundial

“La posibilidad de ganar un Mundial con mi país no tiene precio. Toda mi familia está acá, no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida, me lo llevo en el corazón. Feliz por Leo (Messi), por su familia, por todo el grupo. Vamos a llevar la copa y disfrutar todos juntos”.

Leandro Paredes, el titular indiscutido que le tocó aportar desde el banco

«Va a ser difícil hablar, ni en el mejor sueño pensábamos esto. La gente está feliz, nosotros estamos felices. A disfrutar. Pensé en mi familia, los que no están, el camino recorrido… Los chicos que no están y estuvieron en el proceso. Mucha gente se me pasa por la gente».

Paulo Dybala, de no tener minutos a meter un penal en la final frente a Francia

«Entrar así, frío, no era fácil. Había que estar frío de la cabeza, erró Francia, me tocaba a mí y entró. Esto es increíble, esta sensación no la vamos a tener nunca. Agradecerles a los argentinos por este mes, estamos muy felices, el apoyo fue incondicional. Dijimos que lo íbamos a fallar y no le fallamos, ahora vamos para allá a festejar juntos».

Lautaro Martínez, el goleador del ciclo que tuvo su momento ante Países Bajos

«Increíble. Hemos quedado en la historia de este país. De a poco vamos a ir cayendo, todavía no. Parece que estamos en el patio de casa. En lo personal, un poco triste porque no hice el Mundial como seseaba, quería, esperaba. Pero feliz porque es equipo demuestra que el que entra siempre responde y eso lo hemos logrado entre todos. Es una locura. Estoy muy feliz, agradecido por mis compañeros, la familia, no quiero pensar lo que es el país. Que nos esperen. Merecíamos una alegría. Vamos a festejar con ellos».

Mac Allister, el que se metió en el cierre y fue figura de la Selección

“Si me preguntabas antes del Mundial si me esperaba todo, quizás no. Jugar tantos minutos, de la forma que lo hice. Me sentí muy cómodo con la ayuda de los jugadores y el cuerpo técnico. Marcará un antes y un después. A disfrutarlo. Es un logro que te hace recordar todos los años el camino que tuvimos para llegar hasta acá, en lo personal de cada uno. Esta profesión tiene momentos duros, ahí están los familiares y los amigos. Apenas terminó el partido me salieron algunas lágrimas, todo felicidad”.

