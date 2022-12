Scaloni dio una conferencia de prensa en la previa de la final del mundial: “Tengo al equipo definido”

"Francia no es sólo (Kylian) Mbappé, tiene otros que lo abastecen y lo hacen todavía mejor jugador. Esto no es Messi contra Mbappé, es un partido entre la Argentina y Francia y hay otros que pueden definir el partido", analizó Scaloni, nacido en Pujato, Santa Fe.

«Estoy en el lugar que cualquier argentino quisiera estar, en el puesto de entrenador de mi Selección. Me siento orgulloso y entusiasmado, son momentos para disfrutar, ya que recorrimos un camino juntos y todo lo que se logró es espectacular», admitió Scaloni, de 44 años, en la rueda de prensa que ofreció en Doha en la previa de la final de este domingo de la Copa del Mundo.

Su rival en la final del Mundial de Qatar, Francia, «no es sólo Mbappé«, ya que tiene además un equipo importante. «Francia no es sólo (Kylian) Mbappé, tiene otros que lo abastecen y lo hacen todavía mejor jugador. Esto no es Messi contra Mbappé, es un partido entre la Argentina y Francia y hay otros que pueden definir el partido», analizó Scaloni, nacido en Pujato, Santa Fe.