Qatar 2022 | Una tortuga predijo el ganador del Mundial: mirá quién se llevará la Copa

Una tortuga francesa dio su pronóstico para la final del Mundial de Qatar 2022, se volvió viral y enfureció a los fanáticos de Kylian Mbappé. ¿Se lo podría considerar traición a la patria?

Hubo muchísimas predicciones durante el Mundial de Qatar 2022 y generalmente los encargados de «tomar las decisiones» acerca de los resultados de los partidos, son los animales.

La realidad es que los pronósticos, a lo largo de la competencia futbolística, fueron totalmente diversos, pero ahora se acerca la final y este tipo de videos generan cada vez más polémica.

Este fue el caso de una famosa tortuga francesa que vaticinó el resultado de la final entre Argentina y Francia e hizo enfurecer a los franceses por su elección para el partido del domingo en el Estadio Lusail.

Los vídeos de esta tortuga francesa se hicieron virales durante la Copa del Mundo por el país que daba como favorito en cada una de las instancias. Esta vez, el animal se inclinó por el trozo de comida que tenía la bandera de Argentina y el público de Francia no se tomó bien la reciente predicción.

Los días y las horas previas a la gran final del Mundial Qatar 2022 tienen a todo el mundo en vilo y esperando con ansias a que llegue el momento para que la pelota comience a rodar, y cómo tantas predicciones que se realizan, una tortuga de origen francés hizo lo suyo.

Al dar cómo vencedor a la Selección Argentina, las redes explotaron. Claro que los comentarios argentinos recibieron con total felicidad el presagio de la tortuga llamada Rocky, pero a los franceses no les agradó en absoluto aquello que el reptil vaticinó en el video de YouTube.

La publicación se hizo viral en las redes y los argentinos que lo vieron tomaron partido por la tortuga: “Te amo tortuguita”, “Vamos Argentina”, “Confío fielmente en la tortuga”, “La tortuga Manuelita siempre con Argentina”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el posteo, que obtuvo miles de visitas y reproducciones.

Por otro lado, a los seguidores de Francia no les agradó esto y explotaron contra el animal que optó por el pedazo de fruta que estaba del lado de Argentina: “Soy francés y no me importa el fútbol, pero amo a esta tortuga”, “Siempre dice que perdemos”, comentaron algunos.

Sin embargo, las predicciones no siempre fueron acertadas. Rocky había anticipado que Lionel Messi y Argentina vencerían a Polonia y México, pero que con Países Bajos las cosas no saldrían del todo bien; aunque luego daría el positivo presagio sobre Croacia. Para Francia no siempre fueron flores, porque en los partidos frente a Túnez y Marruecos, anticipó la derrota.

(Fuente: Crónica)