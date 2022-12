¿Sabías que durante los mundiales de fútbol es cuando más gente se infarta? Enteráte como cuidarte durante la final

Existe evidencia científica que demuestra que durante los mundiales pasados de Alemania y Francia, en personas sin factores de riesgo, se llegó a duplicar la tasa de infartos y en las personas con antecedentes. hasta se cuadriplicó.

Los datos científicos marcan que fue durante las competencias mundiales de fútbol pasadas, que se duplicaron y hasta cuadriplicaron los casos de internaciones o muertes a causa de infartos. Así lo recordó Jose Luis Lazarte, Especialista en cardiología intervencionista, quien realizó algunas recomendaciones, para minimizar los riesgos.

En los días en que se desarrollan los mundiales y especialmente cuando se llega a las instancias más importantes de definición, está corroborado científicamente que aumentan los casos de infartos agudos de miocardio y otras afecciones coronarias, esto porque hay son situaciones en las cuales hay un stress emocional importante, y que son el gatillo de hacer que se rompa una plaquita de colesterol y se produzca un infarto. Asi se vio, para citar algunos ejemplos, como durante el mundial de Alemania 2006 por ejemplo, en personas sin antecedentes, se duplicó la tasa de internaciones y en pacientes con antecedentes se cuadriplicó. “Esto es para entender que no es algo que uno cree que es una simple emoción o situación de stress, sino que es un disparador de un evento cardiológico” indicó el profesional, en diálogo con Misiones Online TV.

Las emociones violentas, las situaciones de ansiedad, generan un disparador que lo que hace es aumentar la liberación de catecolaminas (también llamadas aminohormonas) son hormonas que se vierten al torrente sanguíneo (además de las hendiduras sinápticas, como corresponde a los neurotransmisores). Son un grupo de sustancias que incluyen la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, las cuales son sintetizadas a partir del aminoácido tirosina. Contienen un grupo catecol y un grupo amino), aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y eso puede generar un evento agudo vascular.

Como prevenir estas afecciones

Estas situaciones son prevenibles, entonces en aquellas personas sin antecedentes, deben tratar de tomarlo con calma, como lo que es, un evento deportivo. Para controlar las emociones, es mejor mirar en grupo por ejemplo el partido final, con el objetivo de disminuir la tensión. Tener una dieta liviana, baja en calorías, no grasa, e intentar bajar el consumo de sal para no aumentar la presión arterial. También durante el encuentro bajar el consumo de alcohol, no almorzar durante el partido. Son situaciones mínimas, pero que pueden contrarrestar la exposición.

Y aquellas personas que tienen antecedentes o factores de riesgo como obesidad, diabetes, o intervenciones cardiológicas, deben tener más cuidados aun, así que, a las recomendaciones anteriores, deben tomar la medicación que les ha indicado su médico. Hay que tratar de verlo en familia, y en el entretiempo, distraerse un poco. Es preferible almorzar después del partido. Y el que fuma, tratar de evitarlo. También es recomendable descansar bien y dormir 8 horas para comenzar el día más tranquilos y descansados.

Síntomas que no deben pasarse por alto

En cuanto a sintomatología se debe prestar atención y asistir de inmediato a atención médica, si se tiene dolor de pecho, dolor en el brazo izquierdo, dolor de mandíbula, unas palpitaciones que no cesan, y que nos incomodan, y sensaciones de vómitos. Son situaciones que nos deben alertar y hacer saber que podemos estar en contexto de un ataque cardiovascular, o accidente cardiovascular. También la pérdida de fuerza de un miembro, y alteraciones en la posibilidad de articular las palabras. “Hay que saber que no es solamente una metáfora, un simple stress o emoción, sino una emoción que nos expone, y más si tenemos antecedentes cardiovasculares” cerró Lazarte.

Evidencia científica

Estudios publicados en The British Medical Journal y en The New England Journal of Medicine dieron cuenta del impacto de los mundiales Francia 1998 y Alemania 2006 en la salud, respectivamente. En Francia aumentaron los ACV, las internaciones por infartos y los accidentes de tránsito. En Alemania se registró una mayor tasa de internaciones por enfermedades cardiovasculares y ACV; y cuando jugaba la Selección la incidencia de emergencias cardíacas aumentaron 3 veces más.