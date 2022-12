Carla Vizzotti reconoció a trabajadoras del Instituto Nacional de Parasitología durante la celebración por el 60 aniversario de su creación

Con motivo de los 60 años del Instituto Nacional de Parasitología (INP) “Dr. Mario Fatala Chaben”, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, participó de un encuentro realizado en el Centro Cultural Kirchner para reconocer sus trabajadoras y trabajadores por sus aportes a la investigación y divulgación del Chagas en Argentina.

“Es muy importante poder reunirnos para celebrar los 60 años del INP. Queríamos poner en valor no solo su historia, sino también la historia de todas aquellas personas que lo conformaron, que han sido relevantes, que no se rindieron ante las adversidades, y que sin ese camino recorrido hoy no estaríamos acá”, señaló la jefa de la cartera sanitaria nacional, quien también destacó el trabajo de “las nuevas generaciones que actualmente están en el instituto y han tomado la posta con la misma convicción”.

Vizzotti ponderó la formación y excelencia de los recursos humanos que integran el INP, como también de los demás institutos pertenecientes al ANLIS-Malbrán. “Como ministra me da mucho orgullo ser parte de una gestión que está invirtiendo en fortalecer el Malbrán. Durante la pandemia se dieron saltos de calidad muy importantes con equipamientos, pero también se ha trabajado mucho en recursos humanos, que en este caso son muy capacitados y específicos para cubrir puestos estratégicos. Esto es algo que se hace con mucha planificación, gestión y presupuesto”, señaló, a la vez que agradeció la decisión política del Presidente que ha priorizado a la salud desde antes de la pandemia.

Por otra parte, la jefa de la cartera sanitaria remarcó la reciente reglamentación de la Ley 26.281 de Prevención y Control de todas las formas de Transmisión de la Enfermedad de Chagas, luego de más de 15 años de su sanción. “Tenemos muchas cosas concretas para hacer en relación a minimizar el impacto de Chagas, eliminar el Chagas vectorial, testear a las personas, hacer diagnóstico, favorecer el acceso al tratamiento y poder visibilizar esta enfermedad”, manifestó.

En ese sentido, Vizzotti adelantó que el próximo martes viajará a Santiago del Estero, donde participará junto al gobernador Gerardo Zamora y los ministros de Salud de Córdoba, Salta y Mendoza en el lanzamiento del encuentro interprovincial “Por una Argentina sin Chagas Vectorial”.

Tal vez te interese leer: Advierten sobre los peligros de las cianobacterias en aguas recreativas

Por último, la ministra destacó el trabajo conjunto desarrollado en referencia al Changas con las jurisdicciones, los municipios, las organizaciones sociales, los organismos internacionales, las sociedades científicas, y la academia. “Generar esta sinergia con las provincias, con el Malbrán, los institutos. Tejer esa red es lo que hace que sucedan las cosas. Como argentina, el INP es un orgullo, defendámoslo, mostrémoslo, y sigamos avanzando. Porque cuando trabajamos en equipo, somos invencibles”, concluyó.

Por su parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, compartió las acciones llevadas a cabo para el control vectorial del Chagas. “Todo se pudo llevar adelante gracias a los equipos y trabajadores del Ministerio, pero también gracias a la integración con institutos como el INP y el avance en políticas de estado con acciones reales para dar una respuesta efectiva a una situación que ya lleva casi 100 años de historia en el país”, indicó el funcionario.

Luego, el director de la ANLIS Malbrán, Pascual Fidelio, remarcó la importancia de alcanzar una mayor articulación entre los institutos y que el INP sea en un futuro “más abarcativo en la producción de diagnósticos y tratamientos”, al tiempo que aseguró que “vamos a seguir trabajando para construir un Instituto más fuerte, una ANLIS más fuerte, y una salud más fuerte”.

A su turno, la directora del INP, María Soledad Santini, destacó que “el instituto cumple un rol fundamental en la reducción de las desigualdades sociosanitarias promoviendo la salud y la calidad de vida de la población”, y aseguró que “promovemos estrategias de prevención y control de enfermedades como el Chagas desde un abordaje de múltiples dimensiones entendiendo a la ciencia como sustento de soberanía”.

Durante el encuentro recibieron reconocimiento Mónica Esteva, ex jefa del Dto. de Investigación del INP, quien ha realizado grandes aportes a los estudios de biomarcadores como F29; Stella Maris González Cappa, por los aportes académicos-científicos al conocimiento del Chagas de nuestro país para el mundo; y Juan Bautista Stagnaro, director de “Casas de fuego”, por sus aportes a la divulgación del Chagas y del trabajo del Dr. Salvador Mazza.

El INP fue fundado en 1962 como el Servicio Nacional de Chagas “Dr. Mario Fatala Chaben” con el fin de mitigar los casos de Chagas de nuestro país. En 1996, a partir de la creación de la ANLIS “Dr. Carlos Malbrán”, se transforma en el Instituto Nacional de Parasitología. Desde sus inicios, se destaca como un organismo de referencia nacional y regional en la ejecución de políticas sanitarias y científicas relacionadas con la temática de Chagas y Leishmanisis.

El instituto realiza la gestión del diagnóstico referencial de la Red Nacional de Diagnóstico de ambas parasitosis, elabora las guías técnicas para el diagnóstico, tratamiento, control de transmisión y vigilancia y posee líneas de investigación que abarcan desde lo molecular y bioquímico hasta investigaciones biomédicas, sociales, preclínicas y clínicas. Es el centro colaborador de OPS/OMS para la investigación, diagnóstico referencial, producción de reactivos biológicos y capacitación en Chagas, y centro de referencia en el diagnóstico directo de Leishmaniasis.