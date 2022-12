Gerardo Morales en Panamá convocó a invertir en Jujuy y expuso sobre las potencialidades mineras de su provincia

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR Gerardo Morales participó del panel “Minerales Críticos para las transiciones energéticas-el papel de LATAM”, organizado en el marco de la celebración de la “VII Semana de la Energía en América Latina y el Caribe”. El evento se desarrolla en Panamá del 12 al 16 de diciembre.

El panel “Minerales Críticos para las transiciones energéticas-el papel de LATAM”, está a cargo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la Secretaría de Energía de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la colaboración de EnergyNet, y tiene el objetivo de reunir a gobiernos, empresas, academia y agencias internacionales, para impulsar oportunidades de desarrollo sustentable.

Durante su intervención el gobernador de Jujuy expresó: “Chile es cobre y litio. Argentina es litio y cobre. Yo veo el vaso de agua medio lleno, no medio vacío. Creo que va a haber un stress, que de hecho ya está haciendo elevar los precios del litio, que ha subido en los últimos 2 años 5 veces su precio. Se vendía a 10 mil dólares la tonelada, y ahora está en 50 mil dólares. Pero la buena noticia es que la República Argentina y mi provincia está ya preparada para ampliar su capacidad de producción de 17 mil toneladas a 82.500 toneladas desde enero del año que viene”.

“Luego se van a sumar Salta y Catamarca, que limitan con Bolivia y Chile en el norte de la República Argentina, que formamos parte del Triángulo del litio, y a partir de allí en los próximos 3 años vamos a estar produciendo 300 mil toneladas de litio. Chile exportó 63 mil millones de dólares en minerales en el año 2021, Argentina 3200 millones. Ese es un dato que nos golpea fuerte a los argentinos, pero nos habla del potencial que tiene la República Argentina”, señaló.

Además, aseguró, “en cobre también hay proyectos muy importantes, San Juan en tres años va a estar en plena producción, Catamarca también, son proyectos que están en la fase de inversión para la explotación, y nosotros tenemos proyectos en la provincia de Jujuy que están en la fase de exploración. De modo tal que, respecto del litio y el cobre, la República Argentina va a tener un potencial tremendo, y estimamos que en los próximos 15 años de esos 3 mil millones vamos a llegar a exportar 30 mil millones de dólares en minerales: en términos de la matriz económica de la República Argentina los minerales críticos van a tener un rol central”.

“Según nuestra Constitución Nacional los recursos naturales pertenecen a las provincias, de modo tal que no tienen injerencia el gobierno nacional salvo en relación a los aranceles de exportación e importación, pero las decisiones sobre los permisos de exploración y explotación de los minerales competen a las provincias. Somos los gobernadores los que tenemos la potestad respecto de todos los minerales críticos”.

“Hay un gran potencial, en los próximos 3 años las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca vamos a estar exportando solo en litio 10 mil millones de dólares, a un precio promedio de 50 mil dólares, que estimamos se va a mantener en los próximos años, luego la estimación es que se estabilice a un precio entre 15 mil y 20 mil dólares la tonelada, que es importante para un costo de producción de 5 mil dólares”, afirmó Morales.

“Latinoamérica tiene un rol muy importante en términos de producción de minerales críticos para la transición energética que estamos transitando, que debe ser una transición justa en todos los términos: respecto de la sustentabilidad, del empoderamiento de las comunidades, de la participación, de la licencia social, del trabajo, de la generación de proveedores locales, empresarios que son los que reciben ese derrame que genera la minería en toda la región”.

“Bolivia ha dado un paso últimamente, está con una capacidad de producción de 500 mil toneladas, y el gobierno del presidente Arce, con acuerdo del anterior presidente Evo Morales, han establecido un acuerdo con dos empresas importantes Chinas y una norteamericana para empezar a producir. Creo que es un buen dato para la región respecto de cuál es el camino que debe seguir el triángulo del litio. Bolivia tenía un viejo contrato con Alemania que se cayó, pero ahora han reflotado con estas tres empresas que son importantes productoras de litio y están empezando a trabajar, a desarrollar tareas de exploración. Creo que ese también es un dato bueno en un marco de un proceso que lleva sus tiempos, por lo menos 5 años”, sostuvo el gobernador jujeño.

“Lo que estamos viviendo en las provincias que formamos parte del triángulo del litio en términos de inversiones es tremendo, hay actualmente 10 mil millones de dólares en inversiones en la región, nosotros solos en Jujuy hemos generado 4500 puestos de trabajo a 4000 metros de altura. Creo que la región da para mucho y que Latinoamérica tiene un rol fundamental”.

“Jujuy está desarrollando energías renovables, tenemos junto a la Puna de Atacama la mayor radiación solar del mundo, los mejores vientos en la Patagonia para generar eólica, así que estamos con una planta solar de 300 megas y la vamos a ampliar a 200 megas más, vamos a tener un proyecto de hidrógeno verde de un giga para abril o mayo, vamos a bajar el costo de la generación de energía solar a 18 dólares, y el de producción de hidrógeno verde de 9 dólares a 3 dólares. Creo que la República Argentina con la Patagonia va a ser la Arabia Saudita del mundo en la producción de hidrógeno verde a bajo costo”.

“Estamos empezando, la experiencia de Chile es algo que debemos tener en cuenta, allí está Jujuy, hacia allí debe ir la República Argentina, hemos conformado la Mesa del Litio con Salta y Catamarca, la semana que viene tenemos una reunión con el gobierno nacional para promover la ley de electromovilidad. Allí también Latinoamérica tiene un gran potencial por la industria automotriz que tienen México, Brasil y Argentina, tenemos que darnos un régimen de fomento para las automotrices que vendan autos eléctricos, Estados Unidos ya lo tiene implementado, Biden lo está reiterando, tenemos que ir a políticas de fomento. Tenemos convenio con Toyota, que es uno de los productores de litio, en Europa hay litio jujeño. Obviamente Chile viene produciendo litio hace tiempo, Australia, Chile y China son los países de vanguardia, pero se va a sumar fuerte Argentina, se va a sumar fuerte Bolivia y creo que esa es una buena noticia para Latinoamérica”.

“No alcanza con resolver el tema del transporte, es también la fuente de generación de energía el problema y hay allí un debate que es inapelable, y que los minerales críticos por su función para la acumulación de energías renovables van a ganar, por eso desde el punto de vista comunicacional me parece un error tratar de meter toda la minería en el mismo esquema. Hay que hablar de minerales críticos, y cómo aportan a la transición energética, para el cambio de la matriz de producción que es responsable en un 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, y no mezclarlos con el oro, la plata, porque allí sí vamos a tener más problemas para conseguir la licencia social”.

“Es más fácil explicar la necesidad de la licencia social de las comunidades que quieren cuidar la Pacha, que quieren cuidar el planeta, porque el litio, el cobalto, el cobre, el níquel son minerales que sirven para la acumulación de energías renovables, para el gran desafío que tiene la humanidad que es el cambio en la matriz de la generación de energía. Ese debate se puede ganar. De hecho lo estamos implementando en la provincia de Jujuy y en las demás provincias argentinas que producen litio”.

“Hay que alinear los planetas, esto se lo reclamé a la Unión Europea, no se pueden financiar proyectos de apoyo a las comunidades indígenas que estén en contra de la producción del litio. Y Naciones Unidas no puede desde Ginebra enviar referentes de Derechos Humanos a acompañar la lucha para impedir la producción de litio. Los organismos multilaterales, las Naciones Unidas, tienen que dar este debate, tienen que debatir sobre la importancia que tienen los minerales críticos para la transición energética. En eso no puede haber fisuras, sino tenemos permanentes marchas y contramarchas. Avanzamos en el territorio con la licencia social y te cae un fiscal de Naciones Unidas, una ONG que no sabés de dónde viene, financiada por no se sabe qué fondo, en contra de la producción de litio. Una producción que tiene además fuertes medidas de control del impacto ambiental. Nosotros en cada yacimiento tenemos pozos, controlamos los niveles del acuífero”.

“El proceso del litio es un proceso más bien químico, por eso en toda la región donde hay producción de litio estamos dando doble titulación en las escuelas y enseñando química. El 80 % de los trabajadores son jujeños o de la región. Van de la mano desarrollo científico y tecnológico con el modelo educativo”.

La agenda de Morales en Panamá comenzó el martes 13 en la Embajada de la República Argentina en Panamá, donde mantuvo una reunión estratégica con empresarios panameños, a quienes invitó a invertir en Jujuy y a desarrollar proyectos innovadores sobre energía, minería, turismo, banca, construcción e infraestructura sustentable.

“Tenemos el desafío de garantizar seguridad jurídica y también la posibilidad de crecimiento para quienes apuestan al desarrollo de Jujuy. Gracias embajador Marcelo Lucco por organizar este productivo encuentro”, afirmó Morales durante ese encuentro del que participaron el embajador de la República Argentina en Panamá, Marcelo Lucco; la senadora nacional por Jujuy y presidenta del Parlatino, Silvia Giacoppo, Pedro Heilbron, CEO de Copa Holding (línea aérea); Morris Harari, director del Grupo Harari (banca, inversiones, Nike y Zara); Guillermo Liberman, presidente Global SLI (hotelería, logística y bienes raíces); Marcelo Aicardi, presidente de AES para México, América Central y Caribe (energía); Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá (energía); Héctor Cotes, director de Grupo Eleta (energía); Esteban Barrientos, CEO de Generadora Gatun (energía); José Luis Lloret, country manager de Naturgy (energía); Carlos Alvear, director comercial de BLADEX para México y Sudamérica (banca), ejecutivos del Grupo Attie (banca, real estate e infraestructura) y de First Quantum (Mineria) y miembros de la Cámara Panameña de Energía Solar y Cámara Panameña de Minería.

El jueves 15, el gobernador de Jujuy se reunirá al mediodía con Stanley Motta , presidente de Grupo Motta S.A, conglomerado que incluye a la aseguradora ASSA, Banco Continental de Panamá, la firma de telecomunicaciones Telecarrier, GBM Corporation, Motta International S.A., BG Financial Group S.A., Televisora Nacional S.A.; Presidente de Copa Holding y de Inversiones Bahía Ltda., focalizada en construcción real estate e infraestructura, quien desde 1990, se ha fortalecido como un importador y distribuidor de bienes de consumo internacional, siendo propietario de las tiendas duty free en aeropuertos de más de 20 países latinoamericanos.

El viernes 16, en tanto, Morales será orador en el Panel “Transiciones Energéticas. Rol de los Gobiernos locales en la transición energética”, que se realizará en el marco de la jornada de cierre de la VII Semana de la Energía en América Latina y el Caribe.