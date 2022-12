Concluida la etapa de testimoniales, no hay rastros de la supuesta fiesta donde asesinaron a Marina Da Silva en 2013

Con la comparecencia de los últimos tres testigos ofrecidos por las partes, concluyó este jueves la etapa de testimoniales en el debate oral y público por el crimen de Marina Da Silva (19) en Campo Bauer. Los alegatos serán el martes y podría conocerse la sentencia.

En su requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Patricia Clerici expuso que los hechos sucedieron entre las 19 horas del pasado 21 de diciembre del 2013 y la madrugada del 22, del mismo mes y año.

Según la letrada, Ramos, Da Silva, Portal y Ramírez (fallecido) estaban festejando el cumpleaños de alias “Juancho” en un Lote ubicado en Campo Bauer, propiedad del mayor de ellos. En esa supuesta fiesta, estaba la víctima, Marina Da Silva de 19 años.

Pero, ninguno de los 32 testigos que desfilaron por la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, pudo confirmar que esa celebración realmente existió. La fiscal habría hecho su requerimiento de elevación a juicio con el testimonio de una persona particular, a quien se lo tragó la tierra.

El próximo martes, las defensas de los acusados y el fiscal Vladimir Glinka, expondrán sus alegatos y el Tribunal Penal Dos, presidido por César Antonio Yaya y los camaristas Gregorio Augusto Busse y Viviana Cukla, dictará sentencia.

Los acusados son Franco Jesús Ramos (27), Juan Ángel Portal alias “Juancho” (37) y Daniel Alejandro Da Silva alias “Pili” (34), quienes llegaron al juicio imputados por el delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”, establecido en el artículo 80 inciso 6 del Código Penal argentino, que prevé una pena de prisión perpetua.

En la jornada de este jueves, comparecieron ante el Tribunal José Manuel Giménez, Susana Alves y Carlos Alberto Portal, cuyos testimonios nuevamente no fueron relevantes para la investigación.

El primero de ellos fue José Manuel Giménez, quien llegó escoltado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, debido a que el hombre hoy se encuentra detenido por una causa federal.

Luego del juramente de decir la verdad y no mentir en su declaración, mencionó que conoce a los tres encartados del barrio, Campo Bauer. Este testigo fue ofrecido por la defensa de Da Silva para hacer referencia al sábado 21 de diciembre de 2013. “Yo iba en la moto y vi que en el kiosco estaban unos paraguayos, pero no me acuerdo haber visto a ninguno de los imputados”.

La segunda en ser interrogada esta mañana fue Susana Alves, concubina de Daniel Alejandro Da Silva, quien optó por declarar por más el Código Procesal es claro en el sentido de que los ciudadanos no están obligados a testificar en contra de un familiar.

La mujer contó que el sábado 21 de diciembre lo acompañó al CAPS a su concubino y pasaron allí casi todo el día. A la tarde, recibió un llamado de un familiar avisándole que su hermana estaba internada en el Hospital Madariaga.

“Salí en colectivo hasta el Hospital y me enteré que el bebé de mi hermana había nacido muerto. Tuve contacto con él (Da Silva) hasta las 1 de la mañana que llegue a casa. Él me llamaba y yo a él, todo el tiempo estábamos en comunicación”.

La testigo recordó que en esa fecha era el cumpleaños de Juan Ángel Portal, quien era muy cercano a su pareja. Da Silva le mandó un mensaje por su cumpleaños a “Juancho” y este último le habría respondido “Hola amigo, sos el único que se acordó de mi cumpleaños, ni mi esposa se acordó”. La mujer agregó que “Juancho era muy mujeriego y ese día no iba a festejar su cumpleaños porque hubo un problema”, cerró.

El último testigo fue Carlos Alberto Portal, hermano de “Juancho”. A diferencia de la anterior y con el mismo derecho latente, decidió no declarar y se retiró de la sala de debates.

Seguidamente, cerrada la etapa de testimoniales, el presidente del Tribunal procedió a la introducción de las pruebas por lectura y a las declaraciones de Walter Núñez, Sergio Daniel Piriz y María Elena Martínez.

En el extenso cuarto intermedio, se ordenó la búsqueda del paradero de Tomás Romero Lasaga, testimonio que fue tenido en cuenta por la fiscal de instrucción para el requerimiento de elevación a juicio. El hombre desapareció.

