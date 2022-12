Qatar 2022 | Todo lo que dejó el gran triunfo de la Selección Argentina ante Croacia

Argentina goleó a Croacia por 3 a 0 y jugará una nueva final de Copa del Mundo el próximo domingo. Luego del partido, los protagonistas dejaron sus testimonios rumbo al partido decisivo.

La Selección Argentina se metió en la final del Mundial de Qatar 2022 al derrotar a Croacia por 3-0 y Lionel Messi, otra clave y figura en el representativo nacional, mostró toda su alegría luego de la semifinal en el Stadium Lusail.

“Pasan muchas cosas por la cabeza. Muy emocionante ver todo esto. Ver a esta gente, la familia… Durante todo el Mundial fue algo increíble lo que vivimos. Vamos a jugar el último partido, que es lo que queríamos”, aseguró Messi, autor del primer gol de la Selección Argentina con un penal.

Al ser consultado sobre los récords y si esta era su mejor versión, Messi expresó que “hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto, disfrutando desde que llegamos al Mundial más allá de que empezamos perdiendo. Estábamos confiando, le pedimos a la gente que confíe, sabemos lo que somos. Este grupo es una locura. Una vez más Argentina está en una final del mundo, a disfrutar de todo esto”.

Messi, además, recordó a su familia: “Hemos pasados duras, muy buenas, nos toca vivir otra vez una espectacular. Disfrutar con ellos y con la gente en Argentina, no tengo duda que debe ser una locura”.

Lionel Scaloni: «Es el mejor de la historia»

El entrenador de la Selección Argentina se deshizo en elogios para con el capitán de la Albiceleste tras su estelar partido ante Croacia en la semifinal de la Copa del Mundo.

«Si Messi es el más grande de la historia… A veces parece que porque somos argentinos lo decimos y pecamos un poco de egoísmo de argentino al decir que es el mejor de la historia pero creo que no hay ninguna duda», explicó Scaloni luego del triunfo por 3-0 ante el combinado balcánico en las semifinales de la Copa del Mundo.

«Yo lo vengo diciendo hace mucho y tengo el privilegio con mi cuerpo técnico y mis jugadores de poder entrenarlo y verlo y es emocionante. Es emocionante porque cada vez que lo ves te genera algo, le genera algo a sus compañeros, le genera algo a la gente, y no solo a los argentinos. Entonces bueno, hay poco más que agregar de él. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la Celeste y Blanca», analizó el entrenador de la Albiceleste.

«Vamos por más»: el aviso de Julián Álvarez

El delantero fue una de las figuras en el 3-0 ante Croacia: convirtió dos goles y le cometieron un penal.

«Contento en lo personal y por el grupo, nos merecíamos esto. Hicimos un gran partido y estamos en la final que es lo que queríamos. Ahora a descansar y esperar para hacer un gran partido el domingo», declaró Julián tras el pase a la final de la Copa del Mundo, instancia en la que enfrentará a Francia o Marruecos.

Consultado por el primero de los dos goles que marcó ante Croacia, el futbolista Manchester City remarcó: «Empecé a ir cuando la agarré, vi que varios compañeros cruzaron por ahí, pero la cancha me iba picando medio mal. Iba cruzando mucha gente, por suerte me fue quedando y llegó el gol que nos dio tranquilidad».

«Seguramente están todos como locos en Calchín, como en todo el país. Esto es una alegría para todos. Muy contentos de lo que estamos logrando y vamos por más», concluyó.

«Ojalá que la podamos llevar a casa»: el deseo del Cuti Romero

Cuti Romero una de las grandes figuras de la defensa de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, sostuvo: «La verdad que no caigo todavía, la verdad que no me puse a pensarlo donde estoy parado», y agregó: «Seguramente ahora cuando llegue al hotel, seguramente una lágrima se me caerá».

Por otro lado, marcó la importancia que representa para él jugar es final de un Mundial «porque son 5 años que pasaron, que pasé cosas feas», y dejó su mirada acerca de lo que se viene y sostuvo: «La verdad que llegar a una final del mundo no se lo vive todos los días y se lo disfruta», sin embargo, no se achicó y redobló la apuesta «queremos más».

«Vamos a ir por todo y ojalá Dios nos ayude», y deseó que la Copa del Mundo «la podamos llevar a casa».

«Estamos contentos porque se hizo un buen partido, fuimos justos ganadores», aseveró el marcador central de la Selección Argentina y sumó: «Ganamos con comodidad, más allá que por momento se complicó el partido».

Además, destacó el rival de turno capitaneado por Luka Modric y cerró: «Ellos tiene buenos jugadores, pero supimos resolver el partido de la mejor manera. Estamos contentos por el triunfo».

De Paul y el pase a la final del Mundial de Qatar 2022

“Todavía no caigo, impensado», fue lo primero que brotó de la boca del volante del seleccionado nacional, quien al instante aseguró que «es para muy pocos jugar una final del mundo». Y continuó: «No digo que somos elegidos porque trabajamos mucho para llegar hasta acá, trabajamos mucho. Somos merecedores».

Luego, quien es considerado el motor de la Scaloneta, se refirió al trabajo de años que hoy trajo sus frutos: “Teníamos mucha fe, veníamos de ser campeones de América, todo el proceso…no me canso de repetirlo», y reveló: «Obvio que puertas adentro sentíamos que podíamos, tuvimos un grupo duro al principio, pero después cada vez que nos tocó jugar era una final».

«Este equipo creo que dio una muestra innombrable de lo que es capaz», agregó.

De Paul: «Lo Celso es mi hermano»

El volante creativo se perdió la cita mundialista por una estrepitosa lesión a pocos días del comienzo del Mundial, pero hoy reapareció en la celebración del plantel con la gente tras ya tener los dos pies en una nueva final del mundo: “Él es mi hermano, lo merece igual que nosotros. Por suerte pudo venir, disfrutó toda la concentración con nosotros… lo quiero mucho, es parte y es uno de los jugadores más importantes de este plantel», destacó De Paul.

El mensaje de De Paul a los argentinos

“Agradecerles por el apoyo. Lo sentimos, nos sentimos muy representados y espero que ustedes se sientan representados con nosotros», fueron las primeras palabras del mediocampista tras tomar el micrófono y hablarle a todo el país.

«Seguramente para muchos va a ser el día más feliz de sus vidas y eso es un placer que nos dio la vida y la verdad que para nosotros es lo más lindo que nos puede pasar», manifestó acontinuación, para posteriormente cerrar con un «gracias y espero que estén todos disfrutando en el país porque lo vamos a sentir desde acá».