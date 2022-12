Puerto Iguazú: tras una persecución detienen a dos paraguayos con 450 litros de nafta de contrabando

Tras una persecución por las calles de la cuidad de Puerto Iguazú, efectivos efectivos de la Policía de Misiones detuvieron a dos hombres de nacionalidad paraguaya y secuestraron 450 litros de combustibles, que eran transportados ilegalmente.

El operativo se realizó cuando personal de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú realizaba patrullajes de prevención por la calle céntricas de aquella ciudad, donde se logra divisar a un vehículo Ford, modelo Escort, el cual gira en «U» sobre la Avenida Guaraní, maniobra prohibida en ese lugar.

Se observa que el vehículo no posee luces posteriores y realiza maniobras peligrosas, por lo cual de inmediato se procede a realizar señales con balizas y sirenas para que se detenga, pero el conductor dónde hace caso omiso y continúa su marcha, siendo abordado sobre la calle Horacio Quiroga y Guembé, dónde colisiona en la puerta frontal derecha del móvil policial.

Se constata que vehículo está al mando de un ciudadano de 25 años, de nacionalidad paraguaya y tenía como acompañante a otro hombre de 32 años, también paraguayo.

Al solicitarle las documentaciones del vehículo estos refieren no tenerlas, dónde se constata a simple vista que el vehículo no posee asientos posteriores y que había varios bidones en el interior, motivo por el cual se solicita al conductor que abra el baúl, dónde se visualiza un total de 18 bidones de 25 litros de nafta súper, de los cuales 12 de ellos son homologados y los restantes no. En total se halló 450 litros de combustible.

Motivos por el cual se procede al secuestro del vehículo y de los bidones con combustible, y demora preventiva de los involucrados en la maniobra.

Seguidamente se traslada a los mismos hasta la Seccional Primera UR-V a los fines legales, dónde se hace entrega del procedimiento en la guardia de prevención de esa dependencia dándose intervención a Dirección de Bromatología y Dirección de Tránsito Municipal quienes interdictaron el hidrocarburo y labran actas de rigor como también Actas de Infracción a vehículo.