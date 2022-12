El examen realizado al joven que estuvo desaparecido durante ocho días en San Javier arrojó que se encuentra bien física y psicológicamente

Tras ocho días de intensa búsqueda, este lunes, apareció Fabricio Nicolás Silva de 20 años; el joven reapareció en la casa de su abuela, mismo domicilio del que se había ausentado. Fuentes del caso revelaron que Silva afirma que se perdió en una zona de monte y no supo cómo regresar a su hogar. Los primeros exámenes realizados arrojaron que se encuentra en buen estado de salud.

Rocío Alvez – Red Ciudadana

El joven de 20 años se ausentó de la casa de su abuela el domingo 4 de diciembre sin dar aviso a sus familiares y dejando el cargador de su celular. La preocupación de sus padres aumentó con el correr de las horas, porque su hijo no atendía las llamadas y temían lo peor, teniendo en cuenta que la hermana del muchacho, días previos sufrió un violento intento de femicidio, en el que fue enterrada viva, sin embargo, logró huir.

Distintas fuerzas de seguridad, luego de la denuncia, patrullaron y allanaron la zona; así como investigaron si la ausencia del joven se relacionaba con lo sucedido a su hermana. Según comentó la oficial ayudante y responsable de prensa de la Unidad Regional VI de Leandro N. Alem, el joven apareció este lunes por la mañana en la casa de su abuela en paraje Tres Esquinas, lugar desde donde se había ausentado.

Las primeras aproximaciones demostraron que está en buen estado físico y psíquico y según su relato se habría perdido en una zona de monte y no supo cómo regresar a su casa. Si bien, no hay datos precisos las razones por las que el joven no atendía a las llamadas o el motivo por el cual se dirigió al monte, por el momento no presionarán al muchacho para que explique lo ocurrido.

La oficial Alvez reiteró que el joven se presentó con ropa sucia, pero no presentaba ningún signo de violencia y según el gabinete interdisciplinario que lo examinó en el centro de salud local, el joven presentaba un estado de salud estable. Además, la responsable de prensa aseguró que Fabricio Nicolás Silva fue contenido por sus familiares y estaba ubicado en tiempo y espacio.

