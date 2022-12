Crimen de Marina Da Silva, día 5 | “Lo más importante es que digan que el bolso quedó en la olería”, expresa una carta escrita por Ramos

Siete testigos, confusiones y una carta escrita por Franco Jesús Ramos, fue lo que dejó la quinta jornada del debate oral y público por el crimen de Marina Da Silva en Campo Bauer, en 2013.

Como en todas las jornadas, el nombre de Franco Jesús Ramos (28) es el más pronunciado por los testigos, aunque muchos de ellos colocan a Juan Ángel Portal (37) como un posible autor del crimen. Del tercer imputado, Daniel Alejandro Da Silva (34), nada se dice.

El tema central de esta quinta jornada fue una carta escrita por Franco Jesús Ramos, ex de la víctima, cuando se encontraba detenido por el asesinado de Da Silva y cuyos destinatarios habrían sido dos vecinos del barrio.

El primero en declarar en la mañana de este martes fue Humberto Jesús Matías Cabral, pero su relato no fue determinante para la causa. Mencionó que identifica a los tres encartados pero jamás habría tenido contacto con algunos de ellos.

Lo más importante fue un dato que arrojó en sede judicial el pasado 25 de agosto de 2014, donde había declarado que su padre acercó a “Juancho” Portal hacia su domicilio en Villa Cabello, ese 21 de diciembre cuando desapareció Marina.

El siguiente fue el padre del anterior, quien coincidió y aseguró haber llevado a Portal hacia su domicilio en inmediaciones a la avenida Urquiza, entre las 14 y las 15 horas del 21 de diciembre de 2013.

“El 21 de diciembre, como era costumbre de los sábados, se hizo un asado en la esquina. Todos los sábados se hacían asados, yo pagaba todo”. Cabral era el patrón de la olería donde trabajaban Portal y Ramos, y todos los trabajos los tenía anotados en una libretita de despensa, pero justo de ese día, no hay registro.

La carta

Franco Jesús Ramos fue detenido apenas hallaron el cuerpo de Marina Da Silva dentro de un pozo de agua en Campo Bauer, el 31 de diciembre del 2013. Privado de su libertad, escribió una carta de puño y letra que pidió se entregare a dos jovencitos del barrio. Uno de estos destinatarios, Luís Horacio Giménez, declaró este martes.

El joven de hoy 24 años, había declarado anteriormente que el pasado 20 de diciembre de 2013, junto a su ex pareja, se acercaron al domicilio de Ramos y Da Silva y de “curiosos” espiaron por la mirilla de la puerta, viendo a la pareja durmiendo en camas separadas. “Al otro día Franco me dijo que él le dejó a la mujer en una esquina y que volvió a buscar ropa para la hija”.

Aseguró que por el “chisme” del barrio se enteró que Ramos había escrito una carta para él y otro vecino del barrio de nombre Gastón, pero que jamás la tuvo entre sus manos y como consecuencia, desconoce su contenido.

“Hola Gastón, les voy a pedir un gran a favor a vos y a hori de que si pueden ir a declarar en el Juzgado, yo pedí para que declaren, es por mi Libertad. Yo les voy a decir lo que tienen que decir, no le hagan caso a nadie solo digan esto, que yo estaba cortando en la olería y que Marina estaba con nosotros, que vos y hori nos ayudaron a llevar el bolso”, comenzaba diciendo la carta.

Continúa “Cuando paró la lluvia fuimos a jugar al fútbol, lo más importante es que digan que el bolso quedó en la olería. Yo sigo detenido porque el Juez dice que yo tenía el bolso en casa, quiero que digan que el bolso quedó en la olería”.

Finalizaba diciendo que “Si ustedes declaran que me ayudaron a llevar el equipo hasta casa pero que el bolso quedó en la olería. Digan que no se acordaban bien pero ahora se acuerdan, es por mi libertad, no es lindo estar encerrado”.

La moto y la fiesta

Juan Ángel Portal había declarado en la primera audiencia que ese 21 de diciembre no había conducido una motocicleta pero, el cuarto testigo de la mañana, Luis Alberto González, lo desmintió, mencionando que Juancho le había pedido prestado su Zanella 200 roja y blanca por media hora, aproximadamente.

Tal vez te puede interesar leer: El pedido de la mamá de Fernando Báez Sosa a menos de un mes del juicio contra los rugbiers

En esa línea, se traería a colación la declaración de otra vecina que dijo haber reconocido a Portal en una motocicleta junto a Marina Da Silva durante la siesta de ese fatídico sábado.

Eduardo Fabián Pereyra fue el primer testigo que mencionó una presunta fiesta como celebración por el cumpleaños de “Juancho” Portal, pero no pudo precisar la veracidad de los dichos porque se habría enterado por otra persona. “Yo me enteré de la joda y que le mataron a Marina por el caú Tomás. Estábamos chupando y Tomás tiro que le mataron a Marina en la joda”.

El hombre había declarado primeramente que “Franco estaba detenido al pedo” y ahora dijo “Yo tire un golazo nomás en ese momento, fue una opinión de boludo”.

Dato no menor, al momento del hallazgo del cuerpo de Marina Da Silva, los policías habían secuestrado una gorra junto al pozo de agua, propiedad de Pereyra, pero quien dijo habérsela prestado a Juancho Portal.

Norma Beatriz Lima recordó que ese sábado 21 de diciembre en su negocio había cualquier cantidad de bebidas alcohólicas para una presunta fiesta por el cumpleaños de Juan Ángel Portal. “Yo le alquilaba a Cabral en ese tiempo. El 21 de diciembre veo una cantidad de mercadería, cervezas, sidras y pregunto quién iba a festejar tan grande la navidad y me dijeron que era para Juancho”.

¿Existió la fiesta? El debate continúa mañana a las 8:30 horas.

Apareció el joven en San Javier | “Estaba deshidratado y con la ropa rota”https://t.co/Q0frrP36Kg — misionesonline.net (@misionesonline) December 12, 2022