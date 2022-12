España exhumó 53 cadáveres de víctimas de la dictadura franquista: identificarán los restos y los devolverán a sus familiares para un entierro formal

(Reuters) - Un grupo de arqueólogos forenses ha exhumado 53 cadáveres en el cementerio de la localidad vasca de Orduña de unos enterramientos excavados en 1941, como parte de un proceso para curar las heridas todavía abiertas en España por la dictadura franquista.

Los investigadores tratarán de identificar los restos y devolverlos a sus familiares para que puedan enterrarlos formalmente, dijo el antropólogo español Francisco Etxeberria a Reuters el domingo.

Más de 500.000 personas fueron asesinadas durante la guerra civil española de 1936-1939. Los historiadores estiman que más de 100.000 personas siguen desaparecidas, muchas de ellas en fosas comunes sin identificar.

El Gobierno de coalición de izquierdas español aprobó en 2020 un proyecto de ley para financiar las exhumaciones de las fosas comunes no identificadas, como parte de una serie de medidas para averiguar la verdad sobre los crímenes de la dictadura y curar las heridas aún abiertas cuatro décadas después de la muerte de Franco.

Naiara Garmendia dijo que entiende mejor a su familia, especialmente a su difunto abuelo, después de saber lo que le ocurrió a principios de los años 40 a su bisabuelo, Bernardo Rodríguez, sindicalista extremeño de UGT muerto en Orduña.

«Él no puede estar aquí. El no tiene esta paz, él no sabrá dónde estaba su padre. Pero, de alguna manera, se la podemos ofrecer», dijo a Reuters sobre su difunto abuelo.

La documentación histórica sobre los enterramientos y los testimonios sugieren que los restos humanos pertenecen a presos que murieron entre febrero y junio de 1941 en la Prisión Central de Orduña, dijo el Gobierno regional vasco en un comunicado.

Se estima que al menos 225 personas murieron en lo que primero fue un campo de concentración durante la guerra civil, entre 1937 y 1939, y luego una prisión, entre 1939 y 1941.

Etxeberria explicó que se trata de presos republicanos, que fueron encarcelados en terribles condiciones bajo el régimen de Franco.

«Se murieron por falta de alimentación, por falta de ropa, algunas veces por enfermedades como la tuberculosis. Estamos ante víctimas de la represión franquista», dijo.

Un equipo de expertos forenses recogerá los restos enterrados en el cementerio local, cerca de la antigua prisión, y los enviará a laboratorios para realizar pruebas de ADN.

Los familiares recibirán los restos una vez identificados.

Esta exhumación forma parte del programa Gogora («memoria» en euskera) del gobierno vasco «Búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil», en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la colaboración del Ayuntamiento de Orduña.