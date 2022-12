El Banco Central compró USD 763 millones desde que se lanzó el Dólar Soja II

La entidad monetaria logró acumular ese monto en nueve días hábiles. Este lunes se quedó con 67,9 millones de dólares en el mercado. En lo que va del Dólar Soja II en BCRA ya compró USD 763 millones.

Este lunes, el volumen operado en el segmento de contado (spot) alcanzó los USD372,5 millones, con el aporte de las liquidaciones del agro por el esquema de dólar soja 2 de 67,9 millones de dólares.

El Banco Central compró un total de USD 70 millones en el día. Pagó $15.625 millones por las liquidaciones de soja, más otros USD 2,1 millones ofertados en el MULC a $171,40 ($359,4 millones). De esta forma, la entidad monetaria efectuó una emisión neta de $15.984,4 millones y pagó en promedio por cada dólar 228,35 pesos.

Luego de 9 ruedas operativas del nuevo dólar soja a una tasa de cambio diferenciada el monto liquidado por los exportadores de soja y derivados sumó 1.422,5 millones de dólares.

En tanto, las compras netas efectuadas por la autoridad monetaria con el dólar soja 2 acumularon en nueve días hábiles unos USD 763 millones, a un tipo de cambio promedio de $283,579, pues el Banco Central efectuó una emisión neta -entre compras y ventas en la plaza mayorista- de $216.366,4 millones para adquirir esos dólares.

El Banco Central suma un saldo a favor por su participación cambiaria de unos USD 425 millones en diciembre. Atraviesa un 2022 con compras netas por USD 4.287 millones, un monto que representa el 82,4% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos USD 5.141 millones al 13 de diciembre de 2021.

Las reservas internacionales brutas del BCRA crecieron la semana anterior USD 714 millones y finalizaron en USD 39.005 millones, su nivel más alto desde el 27 de octubre último. El BID giró este lunes un crédito por USD 500 millones, que pasan a integrarse a las reservas internacionales.

“Se espera para fin de diciembre el último desembolso de dólares del año del FMI para reforzar las reservas del BCRA, después que el staff del Fondo aprobará la revisión del tercer trimestre de 2022 la semana pasada”, indicaron los analistas de Research for Traders. Añadieron que “el ministro de Economía Sergio Massa había informado la semana anterior la aprobación de dos programas de financiamiento por hasta USD 430 millones por parte del CAF, para la mejora de caminos rurales productivos y el sector energético”.

“Hay dos claves en donde el Gobierno hoy tiene los mayores cuellos de botella. Uno son las reservas. Ahí depende el factor externo y el clima. La siembra ya se viene retrasando mucho. Los dólares que pensaban entrar por trigo y maíz están casi perdidos, por eso el gobierno acudió al dólar soja 2. Todos los días se observa la siembra para ver si la soja de alguna manera puede atenuar. Si eso no sucede, todas las restricciones a las importaciones van a aumentar. El gobierno va a ir empujando a un desdoblamiento del mercado cambiario. Ya hay muchos importadores que están usando dólares propios y esos valen $300, no valen $170 como está hoy. El otro punto crítico es el financiamiento del déficit fiscal”, afirmó el economista Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo por FM Milenium.

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, refirió que “el desafiante escenario externo se ve combinado con una creciente incertidumbre respecto al contexto político y económico en el largo camino hacia las elecciones de 2023, al reconocer que los desafíos para administrar la escasez de dólares y el exceso de pesos siguen vigentes. Ello podría requerir desempolvar sucesivos “parches” a fin de intentar transitar con el mayor orden posible la etapa en medio de la habitual mayor cobertura de los agentes económicos a fin de evitar sobresaltos financieros, en especial tras el reciente despertar del dólar MEP y contado con liquidación de la mano de la creciente percepción de atraso cambiario”.

“La dinámica del mercado de cambios continuará siendo de vital importancia, por lo que debemos estar atentos a la performance del dólar soja a lo largo de la semana”, consideraron desde Portfolio Personal Inversiones.

Fuente: Infobae