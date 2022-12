Nueva actualización en Twitter: amplían el espacio para realizar las publicaciones

Elon Musk, el dueño de Twitter y de otros negocios de tecnología en el mundo, sigue tomando decisiones sobre la red social. Esta vez habló de una de las mayores demandas por parte de los usuarios y es la extensión de un tweet; al respecto, confirma que se amplían los caracteres y pasa de 280 a 4.000.

Si bien, Musk fue muy escueto en su anuncio, bastó un Sí para que una nueva actualización en Twitter fuera noticia. Todo empezó en un intercambio que mantuvo con uno de los usuarios de la red de microblogging.

Allan Obare, un cibernauta con más de 10.000 seguidores, realizó una simple pregunta: “Elon, ¿es cierto que Twitter está aumentando el límite de caracteres de 280 a 4000?”, y Musk respondió: Si.

Elon is it true that Twitter is set to increase the characters from 280 to 4000?

— Allan Obare (@AllanObare4) December 11, 2022