Quién es Daniele Orsato, el árbitro europeo que dirigirá Argentina- Croacia

El juez italiano es el encargado de impartir justicia en el choque clave de la Selección ante los croatas, por la semifinal de la Copa del Mundo. Ya estuvo en el duelo entre la Albiceleste y México por la segunda fecha del grupo C.

Se acercan los partidos de semifinales de la Copa del Mundo Qatar 2022 y la FIFA ya designó al silbante para el duelo que disputarán Argentina vs Croacia, por su boleto a la gran final del torneo.

Se trata del italiano que ya dirigió a la Selección Nacional en el triunfo 2-0 ante México, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar.

A Daniele Orsato lo acompañarán sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Giallatini, más Mohammed Abdulla y Mohamed Alhammadi, ambos de Emiratos Árabe.

Quién es Daniele Orsato

Nacido el 23 de noviembre de 1975 en Vicenza, Italia, Daniele Orsato comenzó a dirigir en 1993, pero recién en 2002 lo hizo de manera profesional en la Serie C. Ya para el año 2006 impartía justicia en en la máxima categoría del fútbol italiano, mientras que en 2010 obtuvo su acreditación FIFA para arbitrar de manera internacional.

Sin embargo, antes de decidir ganarse la vida entre tarjetas y silbatos, Orsato era electricista, profesión que lo obnubiló desde pequeño.

“Cuando era niño tenía curiosidad por saber por qué se encendía la luz y mi meta era convertirme en electricista. Estudié en el centro de formación profesional de Trissino y luego encontré un trabajo”, supo revelar para luego contar que en ese entonces pensaba que ese era su sueño: “El primer día que me puse el overol azul y sostuve mi caja de herramientas en la mano, salí de la casa y esperé en el camino a que mis compañeros me recogieran. En ese camino, mientras esperaba, pensé que había logrado mi sueño”.

Contra todo pronostico, en ese viaje con sus nuevos compañeros de trabajo comenzó el camino al arbitraje que hoy lo tiene en la cima del fútbol mundial. Allí, en su estreno laboral, conoció a un compañero que le propuso apuntarse a un curso de árbitro de fútbol y mal no le fue. Más allá de haber sido designado para el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022, también tuvo el privilegio de comandar la final de la Champions League 2020 en Lisboa, donde Bayern Múnich se impuso por 1-0 ante PSG en el año de la pandemia. «Estaba entrenando en Recoaro cuando recibí una videollamada de Rossetti, el designador de la UEFA. Me hizo una pregunta, ¿estás listo para jugar otro partido? Pensé. ‘En ese momento el único partido por jugar era la final de copa entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich! Llegué a casa, me senté en la cama y lloré. Cuando mis hijos me vieron con lágrimas en los ojos, supieron de inmediato que me habían asignado la final y nos abrazamos», develó.