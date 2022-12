Reflexión del Pastor Guillermo Decena: “lecciones de la Navidad”

El Pastor Guillermo Decena destaca que la historia de la Navidad es sobrenatural, intervienen ángeles, seres invisibles poderosos y servidores. Pero también es la historia de un matrimonio, que tomó un compromiso real, con promesas y pactos y esas palabras dichas delante de Dios se cumplen y se respetan.

El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo… (Mateo 1:18-25). La relación entre José y María representa el procedimiento normal de la época, en el que había tres pasos: Primero, el compromiso. Este se hacía a menudo cuando la pareja no eran más que niños, solían hacerlo los padres, o por medio de una persona autorizada para ello. El matrimonio se consideraba que era un paso demasiado serio para dejarlo a los dictados del corazón humano. Y una cosa que deberíamos meditar es la importancia de que las familias involucradas bendigan la unión, espiritualmente es importantísimo.

Segundo el desposorio: Este era lo que podríamos llamar la ratificación del compromiso que ya había contraído la pareja. Durante un año la pareja se consideraban marido y mujer, aunque todavía no tenían esa relación. El desposorio no se podía dar por concluido sino solo por el divorcio. María y José estaban desposados; y si José quería acabar el desposorio no lo podía hacer más que con el divorcio. Ese año de desposorio, a María se la conocía legalmente como su esposa. En este sentido podemos aprender la importancia del compromiso de palabra y el respeto al cónyuge, además de la santidad sexual, el dominio propio y saber esperar, la importancia de la virginidad en el ámbito espiritual.

La tercera etapa es el matrimonio propiamente dicho, que tenía lugar al final del año. En esta etapa se le dijo a José que María iba a tener un Niño, que había sido concebido por obra del Espíritu Santo, y que él, José, debería ponerle por nombre Jesús.

La historia de la Navidad es una historia sobrenatural, donde intervienen ángeles, seres invisibles poderosos y servidores. Pero también la Navidad es la historia de un matrimonio, de una mujer y un hombre que tomaron compromiso real, se hacen promesas y hacen pacto, y esas palabras dichas delante de Dios se cumplen y se respetan.

La historia de la humanidad comienza cuando Dios crea un matrimonio. El primer matrimonio se desvió, arrastrando a su descendencia con ellos, pero el matrimonio de José y María se encaminó en obediencia, dando como resultado la vida de nuestro Salvador, quien trajo descendencia espiritual, ¿y su descendencia quien la podrá contar? que alegra el corazón del Padre celestial. (Isaías 53:8 RVR).

Debemos recordar cada evento de la vida de Jesús con alegría y profunda gratitud, aún más su nacimiento.

La Sagrada Familia muestra la importancia y afirmación del diseño de Dios y la trascendencia perpetua de la familia natural.

En la Familia de Jesús perdura el modelo para nuestras propias familias. Por eso la reflexión sobre el papel del padre, madre e hijo desde una perspectiva espiritual, puede ayudarnos a entender nuestro propio papel en la familia. Jesús mostró a la humanidad la importancia de las familias por haber nacido en una. De hecho, podemos acertadamente llamar a la familia “la célula más vital de la sociedad”.

El Pastor Guillermo Decena explicó algunos puntos:

-UNA FAMILIA HUMILDE PUEDE MARCAR LA GENERACIÓN.

Todas las familias están llamadas a trabajar con lo que se les ha brindado, con retos, tristezas y alegrías. José fue llamado a aceptar el hecho de que su esposa estaba embarazada de alguien muy importante. María fue llamada a aceptar su papel como la Madre de Jesús. Jesús debió permanecer ayudando a su familia, aprendiendo el oficio del padre hasta que comenzó el ministerio a los treinta años. Mientras que la simplicidad de aquellos tiempos puede parecer extraña a la vida cristiana moderna, contemplando a José, María y Jesús vemos que continúan siendo modelos de familia a seguir. Estamos llamados a estar en el mundo, sin participar de la cultura inmoral del mundo. Si seguimos el ejemplo de la Familia de Jesús, no solo aprenderemos a vivir una vida santa, sino que también tendremos paz, participaremos de una alegría que fortalece el alma y además, empezaremos a cambiar la cultura de pecado en medio de la cual vivimos”.

Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. (Mateo 6:32-34 NVI). María con José cumplieron el mandamiento reconociendo que eran pecadores. (Lucas 2:24.) También encontramos que ni siquiera se estableció la familia en un lugar de mucha categoría social. La gente en general es prejuiciosa, pero solo Dios ve el corazón, como demuestra la historia del rey David. Muchos parecen no darse cuenta que las luchas de la vida sacan lo mejor de nosotros.

En el estudio de las lecciones que nos enseña la Familia, llegamos a reconocer las virtudes que nos fortalecen como individuos, como miembros de la familia, y como ciudadanos del mundo, incluyendo la lealtad, obediencia, responsabilidad, fidelidad y el amor incondicional. Nuestro mundo no honra el logro obtenido con sacrificio y los valores morales, y en lugar, premia la comodidad y la satisfacción inmediata. Pero ellos, lejos de la comodidad, permanecieron siempre juntos para cumplir el propósito del Padre para sus vidas.

LA IMPORTANCIA DE LA GUÍA DE DIOS EN LA FAMILIA.

Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo.… (Mateo 1:19-24).

¿Qué guía a las familias del mundo cuando hay dificultades, malos entendidos o conflictos? De acuerdo a la guía que tengamos serán los resultados. La inmensa mayoría de los sufrimientos dentro de las familias es por despreciar el diseño de Dios y rechazar la enseñanza clara de Altísimo. Si los ejemplos de vida y los consejos de la palabra de Dios no alcanzan, tenemos maneras sobrenaturales de ser guiados por Dios, a través de visiones, sueños, revelaciones etc. Pero también, la Sagrada Familia es un ejemplo de obediencia ante Dios. Porque muchas veces Dios habla pero no hay obediencia. Para mantener una familia feliz se requiere mucha comunión con Dios, entre los padres y los hijos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. (Romanos 8:14)

EL MATRIMONIO y LA FAMILIA ES PARA EL OTRO.

Así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. (Mateo 20:28).

Cada miembro de la familia debe convertirse, de manera especial, en un servidor de los demás. Esto significa que hay que desechar el egoísmo. De esta manera, no habría conflictos familiares. Pero la familia de Jesús fue generosa y abierta por que Jesús venía a dar su vida sirviendo a los necesitados y después muriendo en forma cruel por la humanidad pecadora. Si bien Jesús no fue el único hijo, sino que tuvo cuatro hermanos; Santiago, José, Simón y Judas (Mateo 13:55). Además de ellos, dice la Biblia que Jesús tuvo también hermanas, quienes no son nombradas ni se dice el número de ellas (Mateo 13:56). Sin embargo, no habrá sido fácil para María ver a su primogénito sufrir, haber entregado a su primer hijo y aún verlo morir. Pero lo hizo de todas formas.

Las familias son la célula principal de la sociedad y la Iglesia. Si las familias se fragmentan, nuestra sociedad estará dividida. Es dentro del contexto de la familia que se les enseña a los niños las virtudes, responsabilidades personales y el respeto por los demás. José mostró su amor a María al colocar a un lado sus necesidades y miedos, y comprometerse con ella y Jesús. Mostró que el matrimonio no es para el individuo, sino más bien para el otro. María reconoció, incluso después que Jesús se convirtió en un adulto, que su papel de madre seguía intacto. La Familia de Belén atrajo a los de cerca y a los de lejos, así nos demuestra que las familias cristianas están llamadas a ser de apoyo en la obra de la evangelización. ¡La Familia de Jesús ejemplo eterno!

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena

Centro Familiar Cristiano “Victory Church”