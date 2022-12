La reivindicación de la política de la buena fe

El Parlamento Misionero renovó sus autoridades tal como establece la Constitución Provincial. El clima de respeto y de convivencia democrática imperante en la sesión extraordinaria celebrada en el día de ayer, resulta una muestra más de madurez política y concordia social.

Por Nicolás Marchiori

Esto ubica a Misiones como ejemplo a seguir en un país atravesado por la grieta generada y alimentada por los dos grandes espacios políticos nacionales.

La discusión respetuosa, sin insultos ni atribución de intenciones es fundamental para la convivencia. En tiempos signados por rumores y difamaciones, el sano debate de ideas se ha vuelto fundamental para el fortalecimiento democrático y el respeto por la diferencia.

La clase política debe entender que en un auténtico debate de ideas no ganan o pierden personas, sino que ganan todos, porque ganan los mejores argumentos y las ideas más convincentes. En un auténtico debate de ideas todos aprenden, incluso a matizar nuestras posiciones, a reconocer errores, a comprender la complejidad de los temas, y aleja a todos de la simplificación que polariza la sociedad. En un auténtico debate de ideas los temas de discusión nunca son la vida personal de quienes debaten. Pero cuando las personas no saben argumentar o no tienen más argumentos por falta de profundidad o de claridad, comienzan a señalar problemas o debilidades personales de sus interlocutores y, en lugar de responder al argumento contrario, pierden el debate y perdemos todos.

La dirigencia de hoy, en su mayoría, está más preocupada por las disputas internas y en conquistar espacios de poder que en solucionar los problemas de los ciudadanos de a pie. Están inmersos en una burbuja en donde tienen la convicción de que la agenda de la clase política es la agenda de la sociedad. Enceguecidos por el poder, día a día toman más distancia de la ciudadanía y acrecientan esa brecha que desemboca indefectiblemente en un divorcio entre la política y la ciudadanía. Es así que comienza a tallar en el inconsciente colectivo el sentimiento de desafección, y eso es grave porque desemboca en una fractura cívica.

La construcción de una sociedad que trabaje por el bien común requiere de acuerdos y de proyectos a largo plazo. El diálogo es la herramienta fundamental que nos permite avanzar, poniendo los argumentos por encima de los intereses personales.

El diálogo nos hace capaces de descubrir que no coincidimos en todo ni estamos en todo en desacuerdo; nos permite fortalecer lo que nos une y aceptar lo que nos divide, buscando también consensos en decisiones difíciles.

La comunidad política es auténtica cuando existen vínculos reales y solidarios que, en medio de las diferencias, van más lejos de una superficial tolerancia o de respeto por las normas, sino que se realiza en la construcción colectiva de un nosotros que solo se hace posible desde el respeto por la dignidad de todo ser humano y la confianza en las instituciones.

Alta calidad institucional

El marco de respeto y de madurez democrática en el que se desarrolló la renovación de autoridades de la Cámara de Representantes pone en relieve el nivel de calidad institucional que ostenta la Provincia de Misiones. La elección de las autoridades del parlamento mediante el voto unánime, con el apoyo de los diputados pertenecientes a la oposición, da cuenta de lo expresado precedentemente. Una realidad que contrasta fuertemente con lo que sucede a nivel nacional, donde las interminables disputas por el poder entre los dos bandos que conforman las fuerzas políticas nacionales arrastran al país a una situación de caos constante que atentan contra el progreso de la Nación y el fortalecimiento democrático. La postal que dejó semanas atrás la Cámara de Diputados de la Nación, es diametralmente opuesta a la realidad de la provincia. El eterno desencuentro y la marcada falta de diálogo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio derivó en que el principal espacio opositor no de quórum en la cámara baja, impidiendo así la elección de autoridades parlamentarias correspondientes al año 2023. Una práctica que se repite, si recordamos lo sucedido en 2021, año en que la alianza cambiemita dejó sin presupuesto al país, como consecuencia del voto negativo de su bancada.

Culminada la votación que proclamó al Ing. Carlos Rovira como Presidente de la Legislatura Provincial, a Hugo Passalacqua como vice presidente primero y a Jorge Lacour como vice presidente segundo, Rovira hizo uso de la palabra para reflexionar sobre los diferentes aspectos de la vida institucional, social y política de la República, pero particularmente de nuestra sociedad misionera.

En su alocución destacó el “entorno de tranquilidad paz, de concordia, donde cada uno y todos los actores de la vida pública pueden expresar con total hidalguía sus contenidos de ideas o al menos sus proposiciones, sin distingos, todos por igual, todos escuchados”.

En otro tramo de su exposición, hizo referencia a los hechos sucedidos en el Congreso de la Nación, que fueron citados precedentemente: “La Nación no ha elegido autoridades en el Congreso nacional. La última sesión ha resultado un caos escandaloso. Donde ni siquiera tuvieron la oportunidad propios y extraños, gobierno y oposición, de decirse en la casi pasividad de los espíritus desencontrados lo que tenían no para el otro sino para la República. Hecho grave. Pero a los hechos graves hay que emerger con miradas constructivas, generosas, profundas democráticas, como ésta, con hechos, no con palabras”.

Con gran énfasis, manifestó que es un convencido que la vida democrática, como lo hacen casi todos los actores que transitan permanentemente al mirar a Misiones, se logra con el clima que se consiguió en la Cámara de Representantes, donde la gestión de quién gobierna va encarando un eje que no se puede reducir con palabras. Que no se puede minimizar. Un eje que ha permitido en este año que está terminando, ubicar a los gobernantes misioneros, principalmente al gobernador, en la métrica de la opinión pública nacional como el mejor gobernador del país.

El rol de los jóvenes dentro del Proyecto Misionerista

El Ing. Rovira consideró durante su discurso que el principal escollo en la política universal de todo el mundo, de todos los partidos políticos, el activo más importante y más difícil de resolver es la participación de la juventud.

Y en ese sentido, resaltó que ningún espacio político del país ha asignado tanta importancia y sentido estratégico a los jóvenes como lo viene haciendo el Frente Renovador de la Concordia. En el mismo sentido, consideró que es la nueva paridad que nace con una fuerza inusitada, bien ganada; hombres y mujeres jóvenes de nuestra provincia. Son casi el 50%. “Le hemos abierto un espacio, le hemos asegurado un espacio, pero no con un criterio electoral, porque estoy convencido que la inteligencia y la creatividad son el principal activo para impulsar la economía; para impulsar el desarrollo de un pueblo; para impulsar una provincia; para seguir sosteniendo que Misiones en modelo nacional en esto. Y esto va adelantando la amalgama que debe haber entre la experiencia de quienes han transitado ya el camino, han dado su aporte con su cuota de seriedad, de tranquilidad, de serenidad que se necesita. Pero al lado, debe estar ese dinamismo, esa fuerza impulsora, ese fuego que solo las chicas y los chicos jóvenes con la mentalidad abierta a las nuevas tecnologías, los nuevos pensamientos. Alejados de los prejuicios de los odios, de los resentimientos, de los discursos vanos que no conducen a nada; hoy ya están presentes diciendo: aquí estamos para este nuevo impulso”, remarcó.

Avances sobre la Zona Aduanera Especial

El hecho sobresaliente de la próxima semana será sin dudas la reunión que mantendrá el lunes el gobernador Herrera Ahuad con el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con las expectativas puestas en avanzar lo antes posible en la reglamentación de la Zona Aduanera Especial para Misiones, el próximo paso a seguir luego de la promulgación del Presupuesto Nacional 2023, que contempla en su artículo 121 conceder la facultad al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Economía pueda crear zonas aduaneras especiales en regiones del territorio nacional que considere pertinentes.

En esta oportunidad, todo parece indicar que finalmente concretará esta idea que fuera diseñada estratégicamente por Carlos Rovira y Oscar Herrera Ahuad e impulsada por los diputados nacionales renovadores.

En referencia a este logro alcanzado por el gobierno misionero, el Presidente del Parlamento Misionero remarcó que: “Este año nuestra representación parlamentaria de la Renovación ha conseguido, nuevamente, en el ámbito nacional sancionar un término de ley generando una zona especial económica, que vaya corrigiendo como herramienta eficaz esa carencia de cumplimiento de la Constitución Nacional que nos debe la Nación. Nuevamente es ley. Ya el gobernador y su ministro están articulando con el Ministerio de Economía de la Nación los términos prácticos para que esto vaya también en el sentido correcto de mayor empleo, mayor crecimiento, expansión de nuestros espacios productivos. Qué importante consagrar la palabra empeñada. Ser constantes, perseverantes. Qué importante es supeditar la política a la inteligencia, la inteligencia de todos”.

Hay señales claras que indican la existencia de voluntad política. Tal es así que en su visita a la provincia el pasado viernes, el titular de Aduanas de la Nación, Guillermo Michel, sostuvo que “estamos trabajando con el Ministro de Economía de la Nación para reglamentar y poner en funcionamiento algo que votó el Congreso, que es la Zona Aduanera Especial para Misiones”.

Desde el Ministerio de Hacienda de la Provincia se está trabajado en un borrador de la reglamentación para sugerirle a la Nación y de esta manera acelerar los mecanismos para su concreción. Lo cierto es que los tiempos dependen de otras variables y la instrumentación no será de manera inmediata, teniendo en cuenta la grave crisis económica que atraviesa el país.

Las desventuras de Juntos por el Cambio

La interna de la alianza opositora en Misiones sumó un nuevo capítulo el día de la renovación de autoridades del Poder Legislativo. Luego de idas y vueltas, divergencias de posturas y tensiones generadas por opiniones discordantes, finalmente, en una audaz maniobra, el radicalismo arrebató la vice presidencia segunda de la Cámara de Representantes a sus socios del PRO, un cargo que tradicionalmente pertenecía al espacio político macrista. El diputado radical oriundo del Eldorado Jorge Lacour fue elegido como el nuevo vice presidente segundo del Poder Legislativo y reemplazará al referente obereño del PRO Horacio Loreiro, que estuvo ausente en la sesión extraordinaria de elección de autoridades.

Otro hecho llamativo de dicha jornada fue la ausencia del diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Arjol, que en honor a sus actos demuestra un total desapego a los temas no sólo institucionales, sino a todo lo vinculado a Misiones, habida cuenta de que la mayoría de sus acciones políticas fueron en línea con los intereses fijados por el gobernador correntino Gustavo Valdés y el bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio.