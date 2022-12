A pesar del sofocante calor, miles de peregrinos pedalearon hasta la Basílica de Itatí. Entra a la nota y conocé algunas historias

El martes 6 de diciembre, a las 4.30 de la madrugada un pelotón de ciclistas peregrinos partió desde La Rotonda de Posadas con destino la Basílica de Itatí, el objetivo era llegar al día siguiente. Muchos hicieron ese trayecto por tradición, homenaje a la Virgen, cumplir una promesa o hacer algún pedido.

La peregrinación de ciclistas a la Basílica de Itatí este año cumplió 42 años, y cada año fue sumando más adeptos, distintos grupos que fueron saliendo de otras localidades o en otros horarios. Marcelo Prochaska es uno de los organizadores de esta peregrinación y se mostró feliz de la convocatoria.

Prochaska dijo, “Esta es una de las peregrinaciones más largas del mundo en bicicleta, hacemos paradas cada 20 kilómetros para reagruparnos”. También contó las distintas paradas que realizan los ciclistas en distintos puntos de la provincia de Corrientes, y como son recibidos.

“Esperamos que lleguen miles de biciperegrinos, porque en todo el camino se van sumando. Y hay grupos que salen mas tarde, por distintos motivos”, puntualizó Prochaska.

La peregrinación convoca a ciclistas de distintos puntos del país, uno de los que llegó hasta Posadas desde Buenos Aires, fue Darío Fernández, quien contó que “es la segunda vez que vengo a participar de la peregrinación en 10 años, para participar trataba de andar 60 kilómetros. Espero llegar, e invito a todos a que participen”.

Asistencia constante a los ciclistas

Un capítulo aparte merecen los autos de apoyo que acompañan a los ciclistas, y es que gracias a ellos es posible realizar la travesía de los más de 260 kilómetros que separan la ciudad de Posadas con Itatí, y en algunos casos más. En el auto viaja la motivación, y todo lo que el ciclista va necesitando para el camino: frutas, agua, mantas, etc. Y la asistencia no es exclusiva a su grupo, hay vehículos que quedan a la vera de la ruta ofreciendo estos elementos a cuantos ciclistas hayan quedado rezagados de su grupo.

Uno de ellos, es el compuesto por las matecocideras, son mujeres que no pedalean, pero trabajan todo el año para juntar elementos para asistir con un desayuno en distintos puntos del camino. Este desayuno es un matecocido con galletas, frutas y agua fresca.

Tal vez le interese leer: Luego de la tradicional serenata, la Virgen de Itatí salió a saludar a los peregrinos y vecinos en Corrientes

Otro grupo que merece su reconocimiento, son los vecinos de las distintas localidades que esperan a los ciclistas, uno de ellos es Nelson en Ituzaingó, quien no quiso decir su apellido, pero contó que, “es una promesa que le hice a la Virgen de Itatí. Queríamos comprar un terreno, y prometimos que, si lo conseguíamos, cada año íbamos a asistir a los biciperegrinos con frutas y agua, y acá estamos hace 7 años”.

El almuerzo en Villa Olivari, lo organiza Doña María junto a un grupo de vecinos, “este es el segundo año que ofrecemos un almuerzo gratuito a todos los ciclistas. Hicimos un arroz con pollo, para compartir”, contó. También se organizó una serenata para la imagen de la virgen entre los músicos locales.

En esta oportunidad, el sofocante calor fue protagonista en todo el trayecto, pero no fue impedimento para que los peregrinos logren su objetivo. La asistencia de los vecinos de los distintos poblados camino a Itatí y de los vehículos de apoyo fueron primordiales para ello.

La llegada a Itá Ibaté para cumplir la primera parte del recorrido se dio alrededor de las 17, allí los vecinos tenían organizado una misa, seguida de una serenata. También distintos grupos preparaban guisos para compartir con ciclistas y vecinos. El polideportivo municipal estuvo a disposición brindando un techo y una ducha, de manera gratuita.

Años pedaleando hasta Itatí

El viaje continuó al día siguiente, desde las 4.30 am. Entre los peregrinos, se destacó la historia de Jedeón quien contó que hace 34 años acompaña a la virgen en esta peregrinación, pero este año lo hizo junto a Armando en juna bicicleta doble, “yo soy diabético desde hace 30 años, pero siempre hice deportes y eso me mantuvo bien. Pero tuve Covid y eso me afecto la vista”.

Con respecto a si es difícil conducir una bicicleta doble, Jedeón aseguró que “el que va atrás tiene que saber andar en bicicleta, y se tiene que relajar, dejar que el que va adelante maneje”. Mientras que su compañero de viaje, Armando, contó que “siempre que podemos pasamos a buscar a Jedeón para llevarlo a dar una vuelta en bicicleta”.

La llegada a la basílica fue alrededor de las 11.30, allí fueron recibidos por el sacerdote del templo quien bendijo a los peregrinos que fueron llegando durante toda la jornada. Además de los ciclistas, llegaron por río peregrinos en canoas y lanchas, caminando y también a caballo. Muchos de ellos, quedaron para la serenata que inició alrededor de las 20.

Cuando el reloj marcaba las 0 se abrieron las puertas del templo para que la imagen peregrina de la Virgen de Itatí saliera a saludar a los peregrinos que llegaron por diversos medios y a sus vecinos.