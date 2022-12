La Selección Argentina se mide ante Países Bajos, buscando un lugar en las semifinales, con la posible vuelta de Ángel Di María al 11 titular y la presencia de Rodrigo De Paul en duda. Más temprano, Brasil y Croacia chocan por la otra llave.

Se terminó la espera. Luego de dos largas jornadas sin fútbol, este viernes comienzan los cuartos de final de Qatar 2022 y la Selección Argentina será nuevamente protagonista. Desde las 16, el combinado nacional chocará ante los Países Bajos por un lugar en las semifinales. Antes, Brasil hará lo propio ante Croacia.

Brasil y Croacia juegan por un lugar en la Semifinal de la Copa del Mundo

Croacia y Brasil definirán mañana su pase a Semifinal de FIFA – Mundial Qatar 2022. El partido está programado para las 12:00 (hora Argentina) en el Education City Stadium.

La vigente subcampeona y la pentacampeona del Mundo abren la instancia que define a los semifinalistas de la Copa de la FIFA y a quien queda fuera del sueño mundialista.

Croacia pasó a Octavos en el primer partido con definición de penales de la presente edición. Aunque tuvo el 69% de la posesión del balón, la selección de Zlatko Dalic no pudo con Japón, empató 1 a 1 y el duelo se resolvió desde los doce pasos con un 3-1. El arquero Dominik Livakovic fue el héroe de la jornada al contener tres disparos de Takumi Minamino, Kaoru Mitoma y Maya Yoshida. En la fase de grupos, se clasificó en segundo lugar con 5 puntos, una victoria (4-1 a Canadá) y dos empates (0-0 contra Marruecos y Bélgica).

La selección croata jugará su tercer duelo en Cuartos y avanzó en los dos anteriores. Su primer partido fue en Francia 1998, cuando logró clasificarse a Semifinales tras un histórico triunfo 3-0 ante Alemania. Luego, en Rusia 2018 dejó en el camino al anfitrión en los penales (4-3) tras empatar 2-2 en los 120 minutos reglamentarios (1-1 en tiempo extra).

Los ajedrezados disputaron tres tandas de penales en Mundiales y pasaron siempre de ronda: en Rusia 2018 contra Dinamarca y Rusia, y con Japón en Qatar 2022. Ivan Perisic se convirtió en el primer croata en marcar en tres ediciones diferentes de la Copa del Mundo y alcanzó a Davor Suker como máximo goleador del seleccionado en Mundiales (6).

Por su parte, el elenco comandado por Tite accedió a los Cuartos de Final tras haber conseguido dos victorias (2-0 a Serbia y 1-0 a Suiza) y una derrota (0-1 ante Camerún) en la primera fase. Como líder del Grupo G, registró 6 puntos, 3 GF y 1 GC. En Octavos, la Verdeamarela goleó 4-1 a República de Corea con las anotaciones de Vinicius Júnior (6′ 1T), Neymar (12′ 1T, de penal), Richarlison (28′ 1T) y Lucas Paquetá (35′ 1T).

Los brasileños disputarán su partido 45 en la Fase Final y llevan ocho mundiales consecutivos entre las ocho mejores selecciones. Llegó a Cuartos 14 veces: 8PG-2PE-4PP.

La Verdeamarela fue el único seleccionado que utilizó a los 26 jugadores para Qatar 2022 (incluidos los 3 arqueros), convirtiéndose en la primera selección en la historia en usar tantos futbolistas en una misma edición. Neymar Jr. (4 en 2014, 2 en 2018, 1 en 2022) se sumó a Ronaldo y Pelé como los únicos futbolistas brasileños con anotaciones en 3 o más ediciones del certamen.

Brasil conserva el invicto ante Croacia tras cuatro duelos en el historial general (2PG-2PE). Además de compartir grupo en los Mundiales FIFA de Alemania 2006 y Brasil 2018, fueron rivales en dos amistosos internacionales (2005 y 2018). La única igualdad entre brasileños y croatas fue el 17 de agosto de 2005, en el primer cruce de la historia: 1-1 en el estadio Poljud de Split.

Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

Argentina enfrenta a Países Bajos en los Cuartos de Final del Mundial de Qatar

Países Bajos y Argentina buscarán su pasaporte a Semifinal de FIFA – Mundial Qatar 2022. El encuentro se disputará mañana a las 16:00 (hora Argentina) en Lusail National Stadium.

Con el cruce por un cupo a Semifinales, los seleccionados sudamericano y europeo reeditarán un enfrentamiento con historia en la Copa del Mundo. Será el sexto duelo que disputen en Mundiales de la FIFA.

En la primera etapa de la presente edición, la Naranja Mecánica se impuso como líder e invicta del Grupo A. Obtuvo 7 puntos, con dos victorias (frente a Senegal y Qatar) y un empate (con Ecuador), marcando 5 goles y recibiendo sólo 1. En Octavos de Final, superó 3-1 a los Estados Unidos gracias a los goles de Memphis Depay (9′ 1T), Daley Blind (45′ 1T) y Denzel Dumfries (35′ 2T).

Desde el actual formato eliminatorio impuesto desde México 1986, la selección de Países Bajos pasó a Cuartos en sus últimas tres veces. En total, disputó en cuatro oportunidades esta instancia (2PG-1E-1P): 1994 (2-3 vs. Brasil), 1998 (2-1 a Argentina), 2010 (2-1 a Brasil) y 2014 (0-0 ante Costa Rica y victoria 4-3 por penales).

Su actual entrenador, Louis van Gaal, dirigió 11 partidos en la Copa del Mundo y no perdió ninguno (8PG-3PE). El estratega, que dejará su cargo y será reemplazado por Ronald Koeman, dirigió al seleccionado neerlandés en 63 partidos y registra 41 triunfos, 18 empates y sólo 4 derrotas.

Por su parte, la selección de Argentina llegó a Cuartos de Final al terminar primera en el Grupo C y vencer a Australia en Octavos por 2-1 (Lionel Messi (34′ 1T) y Julián Álvarez (11′ 2T)). Compartió zona con Arabia Saudita (derrota por 1-2) y con México y Polonia (sendos triunfos por 2-0). En las tres jornadas de la primera fase, anotó 5 goles a sus rivales y le convirtieron 2.

La Albiceleste jugó siete veces en Cuartos (2 victorias, 3 derrotas y 2 empates con triunfos por penales): 1966 (0-1 vs. Inglaterra), 1986 (2-1 vs. Inglaterra), 1990 (0-0 vs. Yugoslavia, triunfo 3-2 por penales), 1998 (1-2 vs. Países Bajos), 2006 (0-0 vs. Alemania, derrota 2-4 en los penales), 2010 (0-4 vs. Alemania), 2014 (1-0 vs. Bélgica).

Frente al combinado australiano, Lionel Messi celebró su primer gol en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo y llegó a 1.000 cotejos como futbolista profesional. El actual capitán, autor de 3 goles, 1 asistencia y 20 disparos en Qatar 2022, registra 9 tantos y quedó a un grito de Gabriel Batistuta con 10.

Julián Álvarez se sumó a la Pulga y a Hernán Crespo como los argentinos que anotaron goles en 2 partidos consecutivos de una Copa del Mundo en el siglo XXI. En tanto que Rodrigo De Paul es el argentino con más pases (391) y quites (20) en la presente competencia mundial.

El historial general entre ambos seleccionados cuenta con nueve enfrentamientos. Además de los cinco encuentros en la Copa Mundial de la FIFA (Alemania 1974, Argentina 1978, Francia 1998, Alemania 2006 y Brasil 2014), cuentan con cuatro duelos en amistosos internacionales (1974, 1979 -Copa 75° Aniversario de la FIFA-, 1999 y 2003).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Antonio Mateu Lahoz.