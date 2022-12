El español, de 45 años, comandará por primera vez una instancia de eliminación directa en un Mundial de mayores. El capitán albiceleste ya lo conoce de su paso por la liga española. Repasá su perfil y antecedentes.

La FIFA designó a los árbitros para los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y el cruce entre Argentina y Países Bajos en Lusail el próximo viernes 9 de diciembre a las 16 será controlado por el español Antonio Mateu Lahoz, quien ya ha dirigido dos encuentros en la fase de grupos en el certamen. Estará acompañado de sus asistentes habituales Pau Cebrián y Roberto Díaz.

El valenciano de 45 años impartió justicia en el triunfo de Senegal ante Qatar (3-1) en la segunda fecha del Grupo A y la victoria de Estados Unidos ante Irán (1-0) que clasificó a los norteamericanos a los octavos de final en el Grupo B. En los dos encuentros, Mateu Lahoz mostró 10 tarjetas amarillas y fue criticado por no haber sancionado un penal muy reclamado por los qataríes.

Qatar 2022 será el último Mundial de este experimentado referí, uno de los más valorados en La Liga en la cual arbitra desde la temporada 2008. También estuvo presente en Rusia 2018, donde condujo dos cotejos de primera ronda: Dinamarca vs. Australia y Croacia vs. Islandia. El de Argentina y Países Bajos será su primer duelo de eliminación directa como juez principal en campeonatos del mundo de mayores. A nivel clubes, su máximo hito fue haber dirigido la final de la Champions League 2020/21 entre Manchester City y Chelsea, que terminó con el título de los londinenses.

El referí ibérico suele mostrarse dentro del campo de juego como una persona muy coloquial, conversadora y nada exigente en lo disciplinario. Apenas aceptable en el aspecto técnico, con gran experiencia. Es tan pragmático a la hora de tomar decisiones que logra terminar los encuentros sin mayores conflictos.

Mateu Lahoz, quien también se desempeña como jefe en una empresa de productos de limpieza, dirigió a la selección argentina una sola vez. Fue en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en un empate 1-1 ante Honduras por fase de grupos.

También ha estado envuelto en un cruce con Lionel Messi, el capitán de la Selección, en 2019 cuando el árbitro le expulsó a dos jugadores al Barcelona en menos de un minuto en un partido ante Sevilla en el Camp Nou. Tras mostrarle la tarjeta roja al francés Ousmane Dembele, por haberle dicho “eres muy malo”, el rosarino le explicó en la cara al juez que su compañero “no sabe hablar”, por lo que sería imposible que le faltara el respeto.

“Yo antes de un partido duermo muy bien. Es verdad que me acuesto con ganas de despertarme al día siguiente, como si fuera la feria de mi pueblo o el día de los Reyes Magos. Es increíble esa sensación de niño que sigo teniendo. Y después de los partidos, no te voy a engañar. Si ha habido situaciones grises, no controlo los pensamientos. Entonces me cuesta conciliar el sueño. Si ha ido bien, duermo como una marmota”, confesó en una entrevista con la Real Federación Española de Fútbol en la previa a Qatar 2022. El viernes, tendrá su primera prueba exigente en un Mundial ante dos equipos muy dinámicos que buscarán su lugar en las semifinales.