Se inauguró el Parque Temático de la Navidad en Posadas: “A la ciudad le faltaba un parque así que amplíe la oferta turística”

Así lo afirmó el ministro de Turismo, José María Arrúa, quien estuvo presente en la apertura del parque ubicado en la costanera posadeña. Además, estuvo acompañado de otras autoridades como el intendente Leonardo Stelatto y la secretaria de Cultura y Turismo, Belén Hernández.

Este jueves se realizó el encendido del tradicional arbolito de Navidad en el marco de las actividades del Posadas Mágica. Este evento se realizó en el Parque Temático de la Navidad que fue inaugurado esta tarde.

Las obras del parque comenzaron hace varias semanas y abrió sus puertas este 8 de diciembre. De esta forma, se ofrece a los posadeños y turistas una opción para vivir a pleno la navidad.

En este sentido, distintas autoridades provinciales y municipales pasaron por el micrófono de Misiones Online y destacaron los beneficios que trae el parque temático, como es el caso del ministro de Turismo, José María Arrúa.

“Vine como vecino, como posadeño y la verdad que es un orgullo esta infraestructura y este atractivo para la ciudad”, comentó.

“Creo que a la ciudad le faltaba un parque, así como este, que amplía nuestra oferta para todo lo que tiene que ver con las fiestas de fin de año”, afirmó Arrúa.

Además, destacó que “hoy también se inauguró en Alem la fiesta de la navidad y en muchas otras ciudades se están encendiendo arbolitos. Misiones se prepara para las fiestas y para esta temporada, pero Posadas se destaca con su costanera, su gastronomía, su oferta turística y ahora con este parque temático que va a ser un punto de muchas fotos para los turistas”.

“Es un muy buen lugar, ubicado en una zona de referencia para los turistas y eso realza la oferta que ya presenta la costanera, convirtiéndola en una de las más lindas del país”, aseguró.

Por último, agregó que “los misioneros estamos creyendo cada vez más que somos un destino turístico todo el año y que no hay un solo punto, sino una variedad de ofertas que hace que podamos generar este tipo de sinergia entre los municipios, el sector privado y la provincia, y es en ese sentido que vamos a seguir trabajando para que Misiones siga siendo turismo todo el año”.

Este parque es una obra sin precedentes en Posadas. El Parque Temático de la Navidad, está emplazado en un punto neurálgico de la ciudad, ya que se ubica en Mitre casi Costanera. Por ese sitio ingresan miles de turistas y así lo reafirmó el intendente Leonardo Stelatto, quien dialogó con este medio.

“Fue un momento muy emotivo para todos los posadeños. Queremos generar esta temática para que el vecino de la ciudad y la gente que nos visita pueda recorrer este parque temático. Es importante que todos puedan conocerlo”, comentó.

El intendente señaló que, en el transcurso de la semana, se llevará a los chicos de distintos barrios “para que puedan disfrutar de este espacio que hoy tenemos todos los posadeños”.

Por otra parte, Stelatto remarcó que “la idea no es competir con otras localidades, sino ir mejorando lo que podemos brindarle a la ciudadanía. En este caso en particular, surgió este espacio que no estaba siendo utilizado y generamos esta expectativa y este trabajo en conjunto entre la provincia y el municipio para hacer la fiesta de la navidad”.

Y adelantó: “va a ser el parque de fiestas durante todo el año para todos los eventos que se realicen”.

“Soy posadeño, amo mi ciudad, amo mi provincia y todo lo que pueda hacer para mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos, voy a hacer ese esfuerzo siempre”, completó.

Finalmente, quien también se pronunció acerca de la inauguración fue la secretaria de Cultura y Turismo, Belén Hernández, quien se mostró muy contenta por lo que el parque tiene para ofrecer a la ciudad.

“Estamos muy contentos de que por fin esto esté abierto a toda la ciudad de Posadas y por supuesto que es una atracción más en esta época tan especial”, comentó.

A su vez, Hernández agregó que, con este parque, Posadas se une a Capioví y Leandro N. Alem como los grandes referentes en cuanto a decoraciones navideñas en la provincia.

“La respuesta por parte de la gente fue excelente y, si bien esto fue la inauguración, no dudo que el parque va a estar repleto de gente todos los días. Esto está pensado para el disfrute de las familias”, finalizó.