La Selección Argentina jugará ante Países Bajos con la camiseta tradicional, aunque con una combinación que no utilizó en este Mundial

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al conjunto de Louis Van Gaal este viernes 9 de diciembre a las 16:00 en el estadio Lusail en donde volverá a vestir los colores albicelestes pero con un detalle particular.

Además, la Selección Argentina será “el equipo B” en el partido. Esto quiere decir que utilizará el vestuario y banco de visitantes. Los jugadores volverán a vestir la tradicional celeste y blanca, como pasó ya con Arabia Saudita, México y Australia. Sin embargo, esta vez presentará un cambio por primera vez en el Mundial: lucirá pantalón y medias blancas.

Esta combinación todavía no salió a la cancha en el Mundial, porque cada vez que jugó con la tradicional en Qatar 2022 lo hizo con pantalón negro. Aunque sí fue cambiando las medias: contra Arabia fueron negras, contra México salieron las blancas y en el último choque, por octavos, volvieron las negras con las tiras celeste y blancas.

De todos modos, no es un look que la Selección no haya utilizado. De hecho, la camiseta tradicional con el pantalón y las medias blancas, tiene el mejor de los recuerdos: así se vistió cuando le ganó la final a Brasil, por la Copa América 2021 que cortó una racha de 28 años sin títulos.

Esta vez, cambiará sin alguna razón técnica en especial, ya que Países Bajos jugará todo vestido de naranja. Es decir, tranquilamente podría haber jugado con el mismo uniforme que lució en los partidos anteriores. Incluso, contra Polonia, lo hizo con la alternativa violeta.

El Dibu de rojo

El que sí mantendrá el mismo buzo, pantalón y medias con respecto al último partido será Emiliano Dibu Martínez, quien seguirá con la indumentaria roja. La misma que también utilizó en la final contra Brasil.

FUENTE: Olé.